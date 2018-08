Bỗng dưng tiểu buốt, người phụ nữ ngỡ ngàng thấy vòng tránh thai trong bàng quang

Bệnh nhân L., 33 tuổi cho biết, chị đã đặt dụng cụ tránh thai cách đây 8 năm.

Ngày 27/8, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân là Trần Thị Phương L., (ngụ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vừa được tiếp nhận điều trị tại Khoa ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Vòng tránh thai đi lạc chỗ ở người phụ nữ 33 tuổi.

Sau khi thăm khám, người phụ nữ này được bác sĩ phát hiện vòng tránh thai trong bàng quang. Các bác sĩ Khoa ngoại Thận - Tiết niệu đã hội chẩn, thống nhất với chẩn đoán trên và nội soi bàng quang, gắp ra chiếc vòng tránh thai.

Bệnh nhân L. cho biết, đã đặt dụng cụ tránh thai cách đây 8 năm. Gần đây, bệnh nhân thấy triệu chứng đái buốt, đái dắt nên đi khám và được phát hiện vòng tránh thai trong bàng quang.

Trong trường hợp này, các bác sĩ cho biết, vòng tránh thai đi lạc không phải do đặt nhầm mà do chiếc vòng trong quá trình nhiều năm đã ăn sâu vào cơ tử cung chui qua cơ tử cung vào ổ bụng, rồi từ ổ bụng có thể chui vào ruột hoặc bàng quang hoặc nằm tự do trong ổ bụng. Cũng có trường hợp chỉ 2 - 3 năm đã lạc chỗ.

Theo các bác sĩ, dụng cụ tử cung - vòng tránh thai là một phương pháp tránh thai tạm thời có ưu điểm tính hiệu quả cao, dễ tháo, tiết kiệm, sử dụng trong thời gian dài 5-10 năm. Tuy nhiên, có một số biến chứng: rong kinh, đau bụng… trong đó biến chứng vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng là biến chứng nguy hiểm.

Do đó, khi đặt vòng tránh thai, phụ nữ cần đi khám định kỳ. Bởi vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng là biến chứng nguy hiểm, dù đây là biến chứng ít gặp.