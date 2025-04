Người nhà bệnh nhân tuyên bố "thích thì đánh" bác sĩ, Sở Y tế Gia Lai ra công văn khẩn

Ngày 1-4, ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã ký ban hành công văn khẩn yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê triển khai ngay một số nội dung sau vụ việc: "Người nhà bệnh nhân hành hung nữ bác sĩ, tuyên bố "tao thích thì tao đánh" mà Báo Người Lao Động thông tin.

Theo đó, Sở Y tế Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ vụ việc thân nhân bệnh nhân bạo hành nhân viên y tế tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, nơi một nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung

Song song với đó tiếp tục động viên, chia sẻ đối với nhân viên y tế bị bạo hành; tập trung điều trị cho nhân viên bị bạo hành; đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo hành y tế đến toàn thể nhân viên y tế của đơn vị, để an tâm công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, theo quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và Công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối hôm qua (31-3), Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiếp nhận cùng lúc 3 bệnh nhân đến điều trị, cấp cứu. Điều dưỡng đã đón tiếp, đánh giá sơ bộ và bố trí giường bệnh cho cả 3 bệnh nhân.

Bác sĩ trực Nguyễn Thị Diễm Hằng đã khám cho bệnh nhân Nguyễn Văn T. (49 tuổi; trú xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Thời điểm này, ông T. có biểu hiện say rượu, đang trong cơn đau. Trong quá tình thăm khám, bác sĩ Hằng vỗ vào chân bệnh nhân T. để nhắc phối hợp tư thế thăm khám.

Cho rằng bác sĩ Hằng đã "đập mạnh" vào chân bệnh nhân T., một thanh niên là người nhà bệnh nhân Hồ Văn Phi (nằm giường kế bên) đã đe dọa, thách thức nữ bác sĩ rằng: "Tao thách mày ra khỏi bệnh viện này", "mày biết tao là ai không, anh tao là ai không?". Sau đó, thanh niên này xông đến đấm vào mặt và đầu bác sĩ Hằng.

Khi lực lượng bảo vệ của trung tâm y tế tới can thiệp, hỏi vì sao lại đánh bác sĩ thì người thanh niên tuyên bố "tao thích thì tao đánh". Sau đó, bệnh nhân Hồ Văn Phi và người nhà rời khỏi trung tâm y tế.