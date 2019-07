Bi hài chuyện nối “của quý”

Chủ Nhật, ngày 14/07/2019 19:44 PM (GMT+7)

Ghen tuông cắt đứt lìa “của quý” hay tai nạn hi hữu mà “súng ống” bị gãy, giập nát là những câu chuyện bi hài thường thấy.

Nhiều người tưởng rằng, sau tai nạn thập tử nhất sinh ấy, họ vĩnh viễn mất đi “bản lĩnh đàn ông”, phải sống trong tự ti, ngần ngại thì nhờ những “bàn tay vàng” của các bác sĩ ở Bệnh viện Việt - Đức, “súng ống” của họ không những được tái sinh mà còn phục hồi “bản lĩnh đàn ông”, duy trì chức năng sinh sản, mang lại hạnh phúc cho nhiều người.

BÀI 1: NHỮNG CUỘC GIẢI PHẪU ĐẶC BIỆT

Tạt axít vào tình địch, đưa cả bố mẹ, anh chị em tới bắt quả tang “người thứ ba”, lôi ra đường lột quần áo làm nhục rồi quay clip phát tán lên mạng... là những “đòn ghen” bị lên án mạnh mẽ trong thời gian qua. Nhưng, đòn ghen để lại sự ám ảnh kinh hoàng cho người bị hại như cắt đứt “của quý” không còn là chuyện hi hữu nữa. Nhiều chị em trong cơn ghen bộc phát đã thẳng tay cầm dao cắt phăng “súng ống” của chồng, của bạn tình, khiến các nạn nhân vào viện cấp cứu trong cảnh “thập tử nhất sinh”.

Một ca phẫu thuật nối “cậu nhỏ” của ê-kíp bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt – Đức.

Đòn ghen nảy lửa của người thứ ba

Hơn 1 năm trôi qua, nhớ lại giờ phút kinh hoàng bị “đòn ghen” của người tình cuồng sát, anh H. (45 tuổi) vẫn không khỏi rùng mình hoảng sợ. Dù đã khôi phục được chức năng đàn ông, mặc dù không có ý định sinh con (anh H. đã có 2 con) nhưng anh vẫn không khỏi cảm động, bởi nếu không có các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Việt - Đức, anh sẽ không có tự tin như bây giờ. Các bác sĩ không những cứu được “cậu nhỏ” cho anh mà còn giữ được chức năng sinh sản của người đàn ông.

Giây phút bị người tình cầm dao cắt phăng “của quý”, trong cơn đau đớn, trước khi mất đi ý thức, anh H. vẫn kịp nhận ra “mình thế là xong rồi”. Với một người đàn ông, việc bị mất đi “cậu nhỏ” chẳng khác nào mang khiếm khuyết lớn, nhất là trong tình cảnh bị bạo lực vì quan hệ ngoài luồng, vì sự ghen tuông. Hơn 1 năm sau phẫu thuật, “cậu nhỏ” của anh khôi phục bình thường, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho anh.

Chia sẻ với chúng tôi về những tai nạn bạo lực do ghen tuông, Ths. BS Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt - Đức) cho biết, tổn thương ở cơ quan sinh dục, đặc biệt là tổn thương đứt rời dương vật do tai nạn sinh hoạt hay tai nạn giao thông thường rất hi hữu, ít gặp trên thế giới nhưng gần đây lại xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Bệnh nhân đến Bệnh viện Việt - Đức liên quan đến tổn thương dương vật khá nhiều, với nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nặng nhất là tai nạn đứt rời dương vật do bạo lực từ đòn ghen.

Cách đây không lâu, Khoa tiếp nhận bệnh nhân nam 40 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng dương vật rời hoàn toàn khỏi cơ thể. Người đàn ông này bị bạn tình đánh ghen, dùng dao cắt rời dương vật. Trong cơn ghen tanh bành, may mắn chị này không vứt “của quý” đi. Khi người nhà phát hiện, nạn nhân đã chảy rất nhiều máu, rơi vào tình trạng lơ mơ, đau đớn quằn quại.

Sau 3 tiếng gặp nạn, anh được người nhà đưa đến viện với mong muốn nối lại dương vật. Nhận thấy sức khỏe của bệnh nhân có thể đảm bảo cho ca phẫu thuật, phần dương vật bị đứt được bảo quản và mang đến trong “thời gian vàng”, các bác sĩ đã tiến hành ghép phần đứt rời.

“Sau nhiều giờ tiến hành vi phẫu, nối mạch máu, nối thần kinh cảm giác, nối đường ống tiểu, bệnh nhân đã bảo toàn được “cậu nhỏ”” - bác sỹ Hằng cho biết. Theo bác sĩ Hằng, ca phẫu thuật yêu cầu phải nối được mạch máu để nuôi dưỡng dương vật, nối lại thần kinh cảm giác ở mặt lưng của dương vật, nếu không nối được thần kinh cảm giác thì sau này bệnh nhân rất khó cương.

Cách đây 5 tháng, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt - Đức tiếp nhận bệnh nhân nam 55 tuổi (trú tại Hà Nội) được người nhà đưa đến trong tình trạng “của quý” bị cắt đứt 2/3, chỉ còn dính lại một phần da, mất máu nghiêm trọng. Nhìn vết thương hãi hùng đó, ai cũng rùng mình vì sự ra tay tàn bạo của đối phương.

Phẫu thuật nối “của quý” cho nam bệnh nhân 55 tuổi sau tai nạn vì ghen.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, nguyên nhân khiến ông bị cắt đứt “của quý” là do “vợ bé” ghen tuông. Ông từng có một đời vợ nhưng đã li hôn, sau đó sống chung với một phụ nữ như vợ chồng. Thời gian sống chung với “vợ bé”, ông này lại có tình cảm và qua lại với người phụ nữ khác. Sự việc bị phát giác, trong cơn ghen bộc phát, “vợ bé” đã sử dụng dao gọt hoa quả cắt phăng “cậu nhỏ” của ông.

Chia sẻ về ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học cho biết, sau khi cấp cứu và cầm máu, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật ghép nối một phần tĩnh mạch, động mạch và thần kinh dương vật dưới kính hiển vi. Sau 6 giờ phẫu thuật ghép nối tỉ mỉ, bệnh nhân đã bảo toàn được “của quý”, phần dương vật bị cắt đã phục hồi tốt. May mắn của ca bệnh này là bệnh nhân được đưa tới viện kịp thời và phần “súng ống” bị đứt bảo quản đúng cách nên ca phẫu thuật rất thành công.

Thành tích y học

Ghen tuông mù quáng dẫn tới bạo lực cắt “cậu nhỏ” của bạn tình không còn là chuyện hi hữu trong xã hội. Cách đây vài năm, Bệnh viện Bình dân (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu một trường hợp vợ nổi cơn ghen đã dùng kéo cắt đứt đoạn đầu dương vật của chồng để “cảnh cáo” vì anh này có quan hệ ngoài luồng.

Các bác sĩ Khoa Nam học của bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân thành công, tuy nhiên do bị mất một đoạn nên sau khi được chữa lành, bệnh nhân vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng những trường hợp này thường bị sang chấn tâm lý nên về sau họ ít dám gần vợ.

Hay trường hợp khác xảy ra ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), vì giận chồng có thói “trăng hoa”, đợi chồng ngủ say, chị vợ dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng để triệt hạ “công cụ ngoại tình”. Anh chồng may mắn được bác sĩ cứu vãn “bản lĩnh đàn ông” nhờ đưa tới viện cấp cứu kịp thời. Thời gian đầu, phải kiêng khem khá nhiều, lại ám ảnh phút giây kinh hoàng đó, anh này mỗi lần nhìn thấy vợ đều có cảm giác sợ. Sau này, người chồng đã tha thứ cho lỗi lầm của vợ, họ quay về chung sống với nhau, anh cũng hồi phục chức năng quan hệ tình dục.

Cũng chỉ vì ghen tuông mà vào một buổi tối tháng 5-2013, người dân ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) nghe thấy tiếng la thất thanh vọng ra từ nhà anh Đặng Văn N. Khi hàng xóm chạy sang tới nơi thì anh N. nằm trong vũng máu, đau đớn ôm bộ phận sinh dục.

Sau khi tìm hiểu mới biết, do nghe phong thanh chồng ở nhà “tòm tem” với người khác, cô vợ đi làm ăn xa vội vã về nhà, đang đêm đợi chồng ngủ say, lén cầm dao cắt phăng “cậu nhỏ” của chồng rồi vùng chạy vào màn đêm. Anh N. và phần bị đứt rời được bảo quản đúng cách được gia đình cấp tốc đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu. May mắn do được đưa tới vào “thời gian vàng”, sau 4 giờ phẫu thuật, “súng ống” của anh được nối lại thành công.

Một trường hợp không phải do đòn ghen mà do trong lúc cạo vùng kín, anh M. (40 tuổi, ở Sóc Trăng) đã làm đứt lìa “cậu nhỏ”. Ngày 30-6 anh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ với tình trạng mất máu nghiêm trọng, vết thương dương vật bị đứt lìa sát gốc đang chảy máu. Phần bị đứt được cho vào túi nilon bảo quản trong thùng đá, lại tới viện vào giờ “vàng” nên anh được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối dương vật. Sau 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã nối vi phẫu mạch máu, “cậu nhỏ” của anh M. được bảo toàn.

BS. Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ thăm khám cho bệnh nhân M sau ca phẫu thuật nối lại dương vật bị đứt lìa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, “thời gian vàng” để nối lại dương vật bị cắt đứt là trong vòng 6 tiếng sau khi gặp nạn. Đa số các ca đứt rời dương vật đến viện trong “thời gian vàng” đều có tiên lượng tốt, sau phẫu thuật chức năng sinh sản và cương cứng ổn định, có thể phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải ca đứt rời nào đến viện trong giờ “vàng” cũng nối lại thành công nếu phần bị đứt rời bảo quản sai hoặc bị mất, bị bỏng lạnh.

Bác sĩ Hằng cho biết, tại Bệnh viện Việt - Đức gặp một số ca bị cắt đứt dương vật sau đó ném xuống ao, những ca này dù có đến viện kịp thời cũng không cứu được, do phần bị đứt đã hỏng.

Còn trên thực tế, nhiều vụ bạo lực do ghen tuông xảy ra, sau khi cắt đứt “của quý” của chồng hoặc người tình, nhiều chị em trong cơn ghen đã mất tỉnh táo, ném phần đứt lìa xuống ao hoặc vứt ra vườn, vứt vào bụi cây... gây hỏng; hoặc có trường hợp đến viện quá muộn, qua “thời gian vàng”. Những trường hợp này đều không nối lại được dương vật, chỉ còn cách tái tạo nhưng không phẫu thuật được ngay mà chấp nhận xử lý vết thương mỏm cụt, chờ tạo hình sau.

Theo bác sĩ Hằng, cho tới giờ chưa có ca đứt rời dương vật phẫu thuật thất bại ở Bệnh viện Việt - Đức. Kỳ diệu hơn, tại Khoa Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ đã nối thành công cho trường hợp dương vật bị đứt rời sau 18 tiếng. “Ca bệnh này thành công do phần bị đứt rời được bảo quản đúng cách” - BS Hằng cho biết.

Quá trình trồng lại dương vật cho bệnh nhân là một kỹ thuật khó, làm hoàn toàn dưới kính vi phẫu, trung bình một ca phẫu thuật khoảng 6 tiếng. Tuy nhiên, với những ca mạch máu có tổn thương, giập nát, phải kéo dài tới 12 tiếng. Các bác sĩ sẽ tiến hành ghép vi phẫu, nối mạch máu để nuôi dưỡng, nối lại dây thần kinh cảm giác ở mặt lưng của dương vật, nối lại đường tiểu cho bệnh nhân.

Hầu hết bệnh nhân bị đòn ghen đến viện nối dương vật đều có mong muốn được “trở lại như xưa”, bảo toàn chức năng đàn ông cũng như chức năng sinh sản. Theo BS Hằng, các ca cắt đứt dương vật hầu hết đều có con bình thường do còn tinh hoàn, tổn thương dương vật không ảnh hưởng đến việc phóng tinh.

Việt - Đức là bệnh viện tuyến cuối về ngoại khoa, với trang thiết bị hiện đại, bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bài bản, các ca nối “súng ống” bị đứt rời cho quý ông đều tiến hành thành công. Để nối hoặc tái tạo dương vật, mang lại “chức năng đàn ông”, tìm lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân, theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt - Đức, khâu xử lý và tạo hình cấp cứu yêu cầu phải tuân thủ một quy trình hết sức hiện đại, khẩn trương. Nó đòi hỏi các phẫu thuật viên phải có kiến thức về tạo hình sửa chữa các vạt da cũng như kiến thức vi phẫu để kiểm tra toàn bộ các tổn thương dưới kính hiển vi, sau đó có thể tiến hành nối ghép các mạch máu và dây thần kinh nhỏ, làm sao để giữ lại tối đa chức năng của cơ quan này.

Để cứu được “cậu nhỏ”, theo Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hằng thì phần “của quý” bị đứt lìa phải rửa sạch, được cho vào túi nilon hoặc bọc trong khăn sạch để vào thùng đá, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với đá sẽ gây bỏng lạnh dẫn tới chết động mạch, tĩnh mạch. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để phẫu thuật nối lại.

(Còn tiếp)