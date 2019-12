Bé trai 15 tháng tuổi tử vong thương tâm vì gia đình điều trị bỏng bằng đắp lá cây

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 17:00 PM (GMT+7)

Các bác sĩ cho biết, việc tự ý đắp lá cây trị bỏng đã vô tình khiến vùng da bị tổn thương nhiễm trùng, hoại tử khiến bé trai bị tử vong.

Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết, bé trai V.Đ.P., 15 tháng tuổi, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng, nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng bỏng ở vùng bụng, ngực, cẳng chân và sốc nhiễm trùng tổn thương đa cơ quan.

Chỉ một ngày sau gia đình xin cho bé về, tự điều trị bằng cách đắp lá vào những vùng bỏng cho bé.

Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước khi gặp nạn, cháu bé mới chập chững biết đi chơi trong nhà. Trong lúc đi lại trong nhà bé đã quơ vào bình sắc thuốc của bà nội để trên bàn nên bị nước trong bình đổ ra gây bỏng. Sau đó, gia đình đã đưa bé lên bệnh viện tỉnh điều trị. Nhưng chỉ một ngày sau gia đình xin cho bé về, tự điều trị bằng cách đắp lá vào những vùng bỏng cho bé.

Tuy nhiên, sau 9 ngày sau, khi những vùng bỏng đã bị sưng tấy, có chỗ bị hoại tử, người nhà mới hoảng hốt đưa bé lên thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Lúc nhập viện bé đã trong tình trạng rất nặng, đã bị nhiễm trùng huyết. Dù các bác sĩ đã cố gắng tích cực điều trị cho bệnh nhi nhưng do bệnh đã quá nặng nên chỉ vài ngày sau gia đình xin đưa bệnh nhi về.

Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 cho biết, diện tích bỏng và tổn thương do bỏng gây ra trên cơ thể bệnh nhi không đến mức đe dọa tính mạng. Nếu ngay từ đầu, gia đình tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ thì sẽ không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, việc tự ý đắp lá cây trị bỏng đã vô tình khiến vùng da bị tổn thương nhiễm trùng, hoại tử khiến bé trai bị tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, đối với các loại bỏng nói chung, đầu tiên cần cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng. Biện pháp duy nhất để hạ nhiệt độ là dội nước sạch với nhiệt độ bình thường lên vùng tổn thương từ 15 đến 20 phút. Sau đó băng vết thương lại và đến cơ sở y tế đánh giá mức độ tổn thương.

Mọi người tuyệt đối không bôi kem đánh răng, mỡ trăn; Không chườm đá, lấy nước đá lạnh dội vào một phần cơ thể khi bị bỏng là vô cùng nguy hiểm. Lý do vì nhiệt độ của nước đá thấp hơn nhiệt độ của cơ thể rất nhiều. Thậm chí, nếu bỏ nhiều đá trong nước có thể xuống gần 0 độ C. Trong khi đó, tại chỗ bị bỏng nhiệt độ có thể lên đến 45 đến 50 độ C. Nếu dùng nước đá để hạ nhiệt độ nhanh sẽ làm tình trạng tổn thương bỏng nặng hơn….

Nguồn: https://baogiaothong.vn/be-trai-15-thang-tuoi-tu-vong-thuong-tam-vi-gia-dinh-dieu-tri-bong-bang-...Nguồn: https://baogiaothong.vn/be-trai-15-thang-tuoi-tu-vong-thuong-tam-vi-gia-dinh-dieu-tri-bong-bang-dap-la-cay-d446537.html