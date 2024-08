Bé gái 9 tuổi hôn mê sâu do đái tháo đường biến chứng

BV Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ vừa cấp cứu một bé gái 9 tuổi trong tình trạng la hét, kích thích, thở nhanh và dần hôn mê, kết quả xét nghiệm toan chuyển hoá nặng ph <6,8, hạ kali, đường huyết tĩnh mạch 26,57mmol/l (người bình thường 4,1 – 6,38). Kết quả CT sọ não có hình ảnh phù não lan toả.

Bé gái nhanh chóng được đặt nội khí quản, thở máy và chẩn đoán nhiễm toan ceton nặng do đái tháo đường type 1. Sau 24h điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ của bé dần ổn định, được cai máy thở và tỉnh táo hơn.

Bé tiếp tục được các bác sĩ tại khoa Nhi theo dõi sát với chế độ dinh dưỡng phù hợp và mục tiêu sẽ đưa các chỉ số về giới hạn bình thường thì bé có thể xuất viện.

Nhiễm toan ceton là biến chứng nặng của đái tháo đường type 1. Các triệu chứng chuyển hóa điển hình là “4 nhiều” bao gồm: tiểu nhiều, khát nhiều, ăn nhiều và sụt cân.

Thở nhanh, lơ mơ về hôn mê là các triệu chứng của sự mất bù nghiêm trọng hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ toan ceton có thể hôn mê và tử vong.

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh tiểu đường

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường giai đoạn đầu rất khó xác định do không điển hình và dễ nhầm lẫn với triệu chứng các bệnh khác. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường cũng có những biểu hiện cụ thể sau:

Khát nước và uống nước nhiều

Triệu chứng đầu tiên khi mắc bệnh đái tháo đường, bạn sẽ cảm thấy khát hơn bình thường. Tuy nhiên, cần phân biệt với tình trạng khát nước uống nhiều nước do mất nước.

Ăn nhiều nhưng sụt cân

Glucose trong máu người bị đái tháo đường tăng cao, không thể sử dụng để chuyển hóa năng lượng được nên chất béo sẽ là nguồn thay thế để sử dụng tạo ra năng lượng cho cơ thể. Điều này dẫn đến sụt cân đột ngột. Người bệnh ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, mà lại gầy sút cân nhanh.

Đi tiểu nhiều lần và lượng nước tiểu tăng cao

Nếu bạn đi tiểu nhiều cùng với lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường, chất lượng nước tiểu bình thường, tiểu không gắt buốt… đó là dấu hiệu sớm nghĩ đến bệnh đái tháo đường.

Mệt mỏi thường xuyên

Trong giai đoạn mắc bệnh đái tháo đường, lượng glucose vẫn sẽ lưu thông trong cơ thể bạn. Nhưng do thiếu insulin, glucose sẽ không được chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác, do mất nhiều năng lượng do đào thải glucose qua đường tiểu nên dẫn đến sự mệt mỏi quá mức của cơ thể, suy nhược.

Xuất hiện nhiều vết thâm nám

Bệnh đái tháo đường đồng nghĩa với sức khỏe làn da bị ảnh hưởng, trên da sẽ xuất hiện nhiều vết thâm sẫm màu ở một số vùng, đặc biệt là ở những nơi có nếp nhăn hoặc nếp gấp da.

Vết thương lâu lành

Người bệnh đái tháo đường có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, tổn thương lòng mạch, tắc mạch máu hoại tử cơ quan bộ phận, vì thế dẫn đến việc các vết thương ngoài da khó lành, đôi khi hoại tử nhiễm trùng.

