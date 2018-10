“Bắt mạch” cảm giác qua hình dáng "cậu nhỏ"

Chủ Nhật, ngày 28/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Theo kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của phụ nữ đối với “kích thước” của đàn ông thì: đa số chị em thích đàn ông có cậu nhỏ kích thước hợp lý, hơi ngắn hoặc hơi cong một chút cũng không sao. Nhưng tạo hóa sinh ra chẳng ai giống ai. Tuy vậy, mỗi hình dáng cậu nhỏ lại có những lợi thế nhất định về chuyện ấy.

Nếu phụ nữ thường hay trăn trở về vòng một thì đa phần đàn ông khá lo lắng về kích cỡ của cậu nhỏ. Họ thường trăn trở về kích thước cậu nhỏ của mình có mang lại cảm xúc tột đỉnh cho đối tác không? Và tạo hóa sinh ra chẳng ai giống ai. Mỗi hình dáng cậu nhỏ lại có những lợi thế nhất định trong chuyện ấy.

Dương vật nhỏ, ngắn

Chiều dài trung bình của một dương vật khi cương cứng là 14-15cm, tuy nhiên, kích thước dương vật có thể dao động từ 13-17cm và chu vi, kích thước trung bình của dương vật nhỏ là khoảng 13cm. Những người có cậu nhỏ thấp bé nhẹ cân thường có cảm giác thiếu tự tin một chút. Họ luôn cảm thấy nó nhỏ thó hoặc có suy nghĩ rằng phụ nữ sẽ không thích một cậu nhỏ thế này. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ là khi bạn chưa biết được kích cỡ cậu nhỏ thực tế của những người khác vì những vấn đề này con người ta thường úp mở và không tiết lộ cho nhau. Các chị em có thể đánh giá thấp khả năng của kiểu dương vật này nhưng đây lại là kiểu dương vật đem lại sự an toàn nhất khi hai người muốn quan hệ lâu vì nó không gây đau đớn. Cho dù sở hữu dương vật không được “cao to” nhưng nếu nam giới có nghệ thuật yêu thì vẫn khiến bạn tình rên lên vì sung sướng.

Kích cỡ của cậu nhỏ không hề làm lu mờ các yếu tố kích thích cảm xúc khác.

Dương vật cong

Bình thường, dương vật của nam giới khi cương lên sẽ có trục thẳng (nghĩa là điểm gốc dương vật và điểm đầu dương vật cùng nằm trên một mặt phẳng). Khi “cậu nhỏ” cương lên hơi lệch về bên trái, bên phải hoặc lên trên đều được coi là bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chuyện sinh hoạt về sau. Đàn ông có dương vật cong khi kích thước vẫn ở trong mức bình thường, nhưng nó sẽ hơi uốn cong về phía trước, hướng lên trên. Có nhiều nguyên nhân khiến dương vật cong, trong đó yếu tố chính là bị vỡ vật hang, làm chảy máu và tụ máu trong vật hang lâu ngày sẽ hình thành nên các mảng xơ, từ đó làm cho dương vật bị cong vẹo… Với dương vật hơi cong thì hình dáng này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng làm hài lòng các chị em. Trong thực tế, dương vật cong khi thâm nhập vào âm đạo sẽ dễ dàng chạm tới điểm G hơn, đem lại cực khoái cho chị em nhanh chóng. Nhưng nếu do cong nên dương vật bị biến dạng khiến chỗ to, chỗ nhỏ, lồi lõm và chiều dài bị co ngắn lại. Khi giao hợp, dương vật quá cong gây ra một góc 20 - 30 độ, thậm chí là 40 độ khiến khó khăn khi giao hợp và khiến nam giới bị đau. Nếu sờ vào dương vật sẽ dễ dàng nhận thấy chỗ lồi chỗ lõm do các mảng xơ phát triển không đều.

Dương vật cong xuống

Mỗi con người là một cá thể duy nhất trên hành tinh này, không ai giống ai, vì vậy, cậu nhỏ cong lên, cong xuống, to, nhỏ, dài, ngắn… hẳn là chuyện bình thường. Dương vật hình móc câu sẽ uốn cong xuống dưới một chút ở đầu chứ không uốn cong lên. Chủ nhân của nó không hề cảm thấy khó chịu hay đau, vẫn sinh hoạt tình dục bình thường. Tuy nhiên, nếu cậu nhỏ quá cong xuống như móc câu thì nguyên nhân hay gặp nhất là do lỗ tiểu đóng thấp. Dị tật này có 2 tổn thương là lỗ tiểu không ra ngay đầu dương vật, mà nó "trổ" tắt ngang ra nửa chừng, thậm chí ở bìu và dương vật cong xuống. Một nguyên nhân thứ hai là do cấu tạo bất thường của màng trắng, tức là hệ cơ trơn rất dày bao phủ thể hang và thể xốp của dương vật, không co giãn được. Dương vật cong xuống là một trong những nguyên nhân gây xuất tinh sớm, đồng thời cũng khiến yếu tố tâm lý nặng nề hơn nên cuộc giao ban khó được viên mãn.

Dương vật lớn

So với các hình dáng khác, một người sở hữu cậu nhỏ vóc dáng hoành tráng sẽ tự tin rằng mình sẽ luôn làm hài lòng đối tác. Có chàng khệnh khạng khoe khoang cậu nhỏ của mình rất khủng khi cương. Thế nhưng nó chưa chắc đã phù hợp nếu như người phụ nữ của anh ta lại nhỏ nhắn cả trong lẫn ngoài. Khi đó, khả năng mang lại khoái cảm cho cả hai người sẽ gặp khó khăn. Với dương vật cỡ lớn, các chàng có thể khiến chị em rất hưng phấn nhưng cũng đi kèm với "tác dụng phụ" là dễ gây đau đớn.

Theo những nghiên cứu về sự hài lòng của phụ nữ đối với “kích thước” của đàn ông thì kết quả cho rằng: phụ nữ thực sự thích một người đàn ông có cậu nhỏ kích thước hợp lý, hơi ngắn hoặc hơi cong một chút cũng không sao. Đối với đa phần phụ nữ, kích thước không phải là vấn đề chính, quan trọng nhất là bản lĩnh, cách yêu và tính cách con người. Đàn ông thể hiện được sức mạnh và sự cứng rắn làm họ cảm thấy khoái cảm nhiều hơn. Người hoàn tất đủ các yếu tố dĩ nhiên sẽ tuyệt vời nhưng phải nhấn mạnh rằng kích cỡ của cậu nhỏ không hề làm lu mờ các yếu tố kích thích cảm xúc khác.