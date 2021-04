Ban đêm mà xuất hiện 9 dấu hiệu này, coi chừng bệnh nguy hiểm ghé thăm

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 02:00 AM (GMT+7)

Khi cơ thể có vấn đề, có có thể báo hiệu cho chúng ta ngay cả trong những giấc ngủ. Đừng bỏ qua những dấu hiệu này nếu chúng thường xuyên xuất hiện vào ban đêm.

Chất lượng giấc ngủ của con người rất quan trọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có chất lượng giấc ngủ tốt thường làm việc hiệu quả hơn. Nhưng không phải ai cũng có thể ngủ ngon, thậm chí có những người luôn cảm thấy lo lắng trước khi chìm vào giấc ngủ.

1. Chóng mặt và ù tai

Có nhiều người lúc bình thường không thấy chóng mặt nhưng khi chuẩn bị đi ngủ thì luôn bị chóng mặt, ù tai. Bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời khi xảy ra hiện tượng này, nếu chỉ là do tư thế ngủ không tốt thì bạn không cần phải lo lắng.

2. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại

Ác mộng thường là do bản thân bị áp lực quá nhiều. Ác mộng thường báo hiệu điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Thực tế, rất có thể lúc này bạn đang có vấn đề về thể chất.

3. Khó thở

Khi khó thở, rất có thể bạn đã mắc bệnh hen suyễn, đặc biệt nếu bạn không bị cảm vào thời điểm đó. Điều này là do khi chúng ta ngủ, đường thở sẽ hẹp hơn so với khi chúng ta đứng, những người bị cảm lạnh và hen suyễn sẽ khó thở hơn. Do đó, nếu không bị cảm và khó thở khi ngủ, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để xác định xem mình có bị hen suyễn hay không.

4. Ngủ không sâu

Những người ngủ không sâu giấc rất dễ tỉnh dậy khi có bất cứ âm thanh gì xung quanh, hầu hết là do quá căng thẳng và họ khó đi vào giấc ngủ. Trường hợp này nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần trước, có thể bạn đang mắc bệnh lý tâm thần.

5. Khát nước

Khi bạn thường xuyên khát nước vào bạn đêm, có khi phải uống tới hơn chục lần trong một đêm thì rất có thể bạn đang mắc bệnh đái tháo nhạt. Khi không thể kiểm soát tốt các hormone lợi tiểu trong cơ thể, bạn có xu hướng lặp đi lặp lại thường xuyên việc uống nước và đi tiểu. Bên cạnh đó, một khả năng khác giải thích cho việc này là bạn thích há miệng khi ngủ vào ban đêm. Nếu há miệng lâu trong khi ngủ, bạn sẽ dễ bị mất nhiều nước trong cơ thể. Hơn nữa, việc thường xuyên há miệng khi ngủ cũng sẽ khiến bạn hít nhiều khí độc hại vào phổi, dễ gây viêm đường hô hấp.

6. Chuột rút cơ bắp

Nguyên nhân khiến bạn bị chuột rút cơ bắp nhiều khả năng là do rối loạn tuần hoàn máu. Tuy nhiên, chuột rút cơ có thể chỉ đơn giản là do làm việc quá sức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuột rút cơ, cũng có thể do ngủ sai tư thế vào ban đêm.

Ngoài ra, còn 3 dấu hiệu nữa chúng ta cần lưu ý. Nếu bạn thích nghiến răng, bị trào ngược axit và đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, đây cũng có thể là do thể chất của bạn đang gặp vấn đề.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-dem-ma-xuat-hien-9-dau-hieu-nay-coi-chung-benh-nguy-hiem-ghe-tham-50202117415923270.htm