Bác sĩ khuyên bạn cách xử trí đúng và hiệu quả khi bị sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 10/5 đến 17/5, thành phố (TP) ghi nhận 41 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16 ca so với tuần trước (25 ca). Từ đầu năm 2024 đến nay, TP ghi nhận 667 ca mắc, 0 ca tử vong, số ca mắc tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023 (255 ca). Hiện Hà Nội còn 2 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Thọ Vực, Bãi Tháp, Đồng Vân của huyện Đan Phượng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức giám sát véc tơ tại các ổ dịch này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo các địa phương cần tăng cường thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết. Để phòng bệnh, người dân cần ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Đồng thời, kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh... Đồng thời, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.