Ăn ớt có lợi hay gây hại? Nghiên cứu mới đây sẽ giải đáp thắc mắc này của bạn

Ăn ớt có lợi hay gây hại? Nghiên cứu mới đây sẽ giải đáp thắc mắc này của bạn

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn thích món ớt cay này, thì đây là một số thông tin bạn cần biết.

Nghiên cứu về ớt mới đây đã phân tích hơn 4.729 nghiên cứu trước đây từ 5 cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn cầu hàng đầu, bao gồm hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Trung Quốc, Iran và Ý. Họ phát hiện ra rằng những người ăn ớt có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 26%, giảm 23% nguy cơ tử vong vì ung thư và giảm 25% nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào, so với những người ít khi ăn hoặc không bao giờ ăn ớt.

Trong một bản tin của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tác giả cấp cao Bo Xu, MD, bác sĩ tim mạch tại Viện Tim mạch, Mạch máu & Lồng ngực của Phòng khám ở Cleveland, cho biết các nhà nghiên cứu "rất ngạc nhiên khi thấy rằng trong các nghiên cứu được công bố trước đây, việc tiêu thụ ớt thường xuyên liên quan đến việc giảm nguy cơ tổng thể của tất cả các nguyên nhân và tỷ lệ tử vong do ung thư".

Tiến sĩ Xu nói thêm rằng điều này làm nổi bật cách các yếu tố chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng ớt (trong đó có nhiều loại, bao gồm ớt cayenne và jalapeño) có thể có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và điều chỉnh lượng đường trong máu. Lauren Harris-Pincus, MS, RDN, và tác giả của The Protein-Packed Breakfast Club, cho biết nhiều lợi ích sức khỏe là do capsaicin - hợp chất tiêu biểu trong ớt và tạo ra vị cay.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe tiềm năng khác của ớt:

Hệ thống miễn dịch mạnh khỏe hơn

"Ớt đỏ, bao gồm ớt cayenne, là một nguồn cung cấp vitamin A đáng kinh ngạc. Điều này là cần thiết cho một hệ thống miễn dịch mạnh khỏe và cũng được biết là giúp cho mắt khỏe mạnh", Lauren cho biết.

Ớt cũng rất giàu vitamin C, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch và chữa lành vết thương. “1/4 chén ớt băm nhỏ chứa đầy đủ vitamin C cả ngày”, Harris-Pincus nói.

Vitamin A cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, cũng như các flavonoid như beta carotene, lutein, zeaxanthin và cryptoxanthin, tất cả đều được “đóng gói” trong ớt. “Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các gốc tự do sinh ra trong quá trình căng thẳng và bệnh tật. Các gốc tự do có thể góp phần làm tổn thương tế bào”, Harris-Pincus giải thích.

Giảm mức cholesterol

Ớt Cayenne được biết là làm giảm cholesterol trong máu, cholesterol LDL và chất béo trung tính, tăng cholesterol HDL và ngăn ngừa đông máu, tất cả đều có thể giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu thuần tập dựa trên dân số lớn, được công bố trên tạp chí PLoS One vào năm 2017 cho thấy ăn ớt đỏ có liên quan đến tỷ lệ tử vong do bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 13%.

Trao đổi chất cao hơn

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 2/3 người trưởng thành ở Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì, điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường týp 2 và bệnh mạch vành.

Trong khi có nhiều yếu tố góp phần làm tăng cân, thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường trao đổi chất. Harris-Pincus nói: “Capsaicin có thể làm tăng nhẹ sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp ‘đốt cháy’ nhiều calo hơn cả khi nghỉ ngơi và khi tập thể dục, đồng thời có thể làm tăng lượng chất béo bạn đốt cháy.

Giảm viêm ruột

Không chỉ những gì trong ớt mang lại lợi ích cho sức khỏe - cách cơ thể phản ứng với cái nóng cay đó cũng là một yếu tố. Khi bạn cắn vào một quả ớt, chất capsaicin sẽ gắn vào một thụ thể giao tiếp với các tế bào khác và cho não của bạn biết ngay rằng nó gây nóng. Khi capsaicin gắn vào cùng một thụ thể trong đường tiêu hóa, nó tạo ra một chất hóa học gọi là anandamide.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences năm 2017 cho thấy rằng anandamide làm giảm viêm trong ruột, có thể gây ra bởi bệnh viêm ruột (IBD), tức là viêm loét đại tràng và bệnh Crohn.

Tuy nhiên, nghiên cứu lấy dữ liệu từ 5 cơ sở dữ liệu sức khoẻ hàng đầu chỉ cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa ớt và tỷ lệ tử vong chứ không tìm kiếm lý do chính xác đằng sau điều đó. Tiến sĩ Xu nói: “Không thể kết luận rằng ăn nhiều ớt hơn có thể kéo dài tuổi thọ và giảm tử vong, đặc biệt là do các yếu tố tim mạch hoặc ung thư. Cần thêm nhiều nghiên cứu, đặc biệt là bằng chứng từ các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, để xác nhận những phát hiện sơ bộ này".

