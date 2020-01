Ăn dưa vàng vừa chống được ung thư, vừa chữa nhiều bệnh cực tốt

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Dưa vàng (dưa lưới) chứa các khoáng chất như magie, mangan, đồng, kẽm, sắt... Trái cây này cũng có hàm lượng beta-carotene cao, đó là lý do dưa vàng được sử dụng để chống lại các gốc tự do, một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim và ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống ung thư

Theo Naturalnews, dưa vàng có tác dụng chống ung thư do nó có chứa nhiều chất chống ôxy hóa. Những chất chống ôxy hóa giúp dưa vàng có khả năng chống ung thư.

Tế bào ung thư được hình thành do các gốc tự do được sản xuất do sự ôxy hóa. Nhưng chất chống ôxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do này có hiệu lực do có giá trị ORAC cao.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Bệnh thận do tiểu đường gây ra thật sự nguy hiểm và có thể làm tổn thương các tế bào thận nghiêm trọng. Chiết xuất dưa vàng được biết đến với cái tên "oxykine" rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các tổn thương tế bào thận.

Tốt cho tim mạch

Dưa lưới cũng giàu chất adenosine có lợi cho tim vì nó có đặc tính làm loãng máu. Điều này ngăn ngừa máu đông trong hệ thống tim mạch. Vitamin C ngăn ngừa tình trạng xơ cứng động mạch, trong khi folate giúp ngăn ngừa các cơn đau tim có thể xảy ra.

Tốt cho mắt

Dưa lưới rất giàu folate và vitamin nhóm B, rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và ngừa bệnh thiếu máu. Thực tế, thiếu hụt folate có thể dẫn đến chậm phát triển thai nhi, tăng nguy cơ bệnh tật cho não, dị tật thần kinh bẩm sinh và chậm phát triển ở trẻ em. Chất lutein và zeaxanthin trong dưa lưới rất cần cho đôi mắt sáng khỏe, thiếu lutein và zeaxanthin dẫn đến thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Làm tan sỏi thận

Nước ép dưa vàng là an toàn do tính chất chống calculti của nó. Nó giúp ngăn chặn sự lắng đọng của canxi trong và xung quanh các ống thận. Bên cạnh, nó có thể làm giảm các phân tử cholesterol dư được lưu trữ trong thận.

Ngoài ra, dưa vàng cũng được coi là thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nó làm tăng mức độ citrate trong nước tiểu, giúp làm giảm kết tinh axit uric.

Giảm căng thẳng

Theo các nhà nghiên cứu Pháp, trong dưa lưới có enzyme super oxyd dismutase (SOD) giúp cải thiện những dấu hiệu căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần. Nó kích thích cơ thể sản xuất kháng thể, giúp làm giảm tỷ lệ cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ cứng và giúp giảm cân. Beta-carotene sẽ chuyển thành vitamin A, có vai trò quan trọng đối với thị giác, sức khỏe của da và niêm mạc. Vì vậy một vài miếng dưa lưới cắt miếng, hay một ly nước ép dưa lưới sẽ giúp bạn có một buổi sáng dễ chịu.

Điều trị chứng mất ngủ

Dưa lưới có đặc tính nhuận tràng mạnh vì nó chứa một hợp chất làm giảm sự căng thẳng, lo lắng. Vì vậy, nó giúp bạn thoát khỏi rối loạn giấc ngủ bằng cách làm dịu hệ thần kinh và giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Giảm tình trạng viêm trong cơ thể

Một ly nhỏ (250 ml) dưa lưới có chứa tới 22% lượng vitamin B6 mà cơ thể cần hàng ngày. Vì thế, loại dưa này có thể giúp cơ thể duy trì sự trao đổi chất rất tốt. Nghiên cứu được công bố trong năm 2010 trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ cho thấy những người bị thiếu vitamin B6 thường có nhiều nguy cơ bị viêm trong cơ thể, dễ dàng gặp tình trạng căng thẳng, oxy hóa và giảm hiệu quả của quá trình trao đổi chất, từ đó dễ dẫn đến bệnh tiểu đường và các bệnh khác.

Giúp giảm stress

Dưa vàng cũng có thể là một quả hoàn hảo giúp bạn vượt qua những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Với hàm lượng kali cao, dưa vàng giúp bình thường hóa nhịp tim cũng như khuyến khích việc cung cấp ôxy tới não. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn cũng như tập trung hơn.

Làm đẹp da

Ăn dưa lưới vào buổi sáng giúp cơ thể giải độc, điều tiết tốt hơn. Zeaxanthin trong dưa lưới còn có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV. Ngoài ra, dưa lưới còn là nguồn thực phẩm chứa beta-carotene, axit folic, kali, vitamin C và vitamin A giúp bạn cải thiện làn da sao trẻ trung và khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Chất xơ có lợi cho việc giảm cân vì nó thường ở lại trong dạ dày của bạn lâu hơn các thức ăn khác và giúp bạn luôn thấy no. Quá trình tiêu hóa chậm này ngăn cản bạn ăn quá nhiều.

Hỗ trợ trong việc cai thuốc lá

Dưa lưới có lợi cho những ai muốn bỏ hút thuốc lá. Điều này là do khoáng chất và chất dinh dưỡng trong dưa lưới giúp người hút thuốc có thể chống lại cảm giác thèm thuốc và các triệu chứng cai nghiện nicotin một cách hiệu quả. Hơn nữa, nó giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn bằng cách bổ sung vitamin A mất đi của cơ thể do hút thuốc liên tục.

Điều trị các vấn đề về kinh nguyệt ở nữ giới

Vitamin C ở dưa vàng có hiệu quả trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và làm giảm những cơn đau bụng khi có kinh ở phụ nữ. Thường xuyên ăn dưa vàng trong thời gian kinh nguyệt có thể làm giảm lưu lượng và hạn chế tình trạng đông máu đáng kể.

