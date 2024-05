Ăn cải xoăn phòng ung thư

Cải xoăn chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật như glucosinolates, chất chống oxy hóa hỗ trợ phòng bệnh. Một khẩu phần (28 g) cải xoăn nấu chín có 60 calo, gần 6 g chất xơ, 91 mg vitamin C, 3.800 mcg beta carotene, 485 mg kali, 543 mcg vitamin K...

Theo nghiên cứu năm 2021 của Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, cải xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid, vitamin C hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Carotenoid trong các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể. Những đặc tính này giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại DNA - nguyên nhân dẫn đến hình thành u ác tính. Vitamin C trong cải xoăn cũng có khả năng chống oxy hóa mạnh, góp phần ức chế sự hình thành các chất gây ung thư.

Các hợp chất carotenoid còn có thể kích thích các enzyme vô hiệu hóa chất gây ung thư, ức chế các enzyme kích hoạt chất gây ung thư, làm giảm tình trạng viêm khiến tổn hại tế bào. Viêm nhiễm trong cơ thể làm tăng nguy cơ phát triển u ác tính.

Phân tích tổng hợp năm 2022 của Đại học Gazi, Thổ Nhĩ Kỳ và một số đơn vị, dựa trên 185 nghiên cứu, chỉ ra ăn rau họ cải hàng ngày, gồm cải xoăn giảm nguy cơ ung thư, nhất là ung thư đại trực tràng.

Glucosinolates là hợp chất nguồn gốc thực vật có nhiều trong cải xoăn được kích hoạt khi tiêu hóa, chúng có đặc tính ngăn ngừa u ác tính và hỗ trợ điều trị ung thư. Glucosinolates được phân hủy thành isothiocyanates và indoles có tác dụng chống viêm, chống ung thư bằng cách ngăn chặn chu kỳ tế bào, kích thích quá trình tự hủy và tự thực trong cơ thể. Isothiocyanates trong các loại rau họ cải cũng có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại trực tràng.

Sulforaphane là thành phần thiết yếu của các loại rau họ cải, gồm cải xoăn. Sulforaphane ức chế sự tăng sinh tế bào và làm tăng quá trình tự hủy. Nó cũng gây ra apoptosis (quá trình chết tế bào theo chương trình trong cơ thể), đồng thời ngăn chặn chu kỳ tế bào nên ức chế khối u phát triển.

Các hợp chất phenolic như quercetin, flavonoid trong cải xoăn và rau họ cải khác hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể với khả năng thu giữ gốc tự do liên quan đến nhiều bệnh. Chúng cũng ngăn ngừa tổn thương DNA do oxy hóa bằng cách ức chế sự liên kết của các chất gây ung thư với DNA.

Trong thử nghiệm trên các tế bào ung thư đại trực tràng, quercetin gây ra apoptosis trong tế bào ung thư này, làm tăng khả năng miễn dịch và giảm hoạt động của khối u ác tính. Flavonoid có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm mạnh, có hiệu quả trong việc bảo vệ tế bào chống lại sự phát triển của ung thư.

Theo các nhà nghiên cứu, với những tác dụng này, các hợp chất phenolic có thể được sử dụng như phương pháp hỗ trợ trong điều trị ung thư và ức chế khối u. Ăn rau giàu hợp chất phenolic có tác dụng chữa bệnh tự nhiên.

Cải xoăn chứa vitamin K đóng vai trò trong quá trình đông máu. Người dùng thuốc làm loãng máu cần lượng vitamin K phù hợp để không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Người bệnh nên hỏi bác sĩ nếu đang dùng thuốc này trước khi ăn cải xoăn.

Cải xoăn sống chứa enzyme goitroen có thể ngăn iốt xâm nhập vào tuyến giáp. Người bị thiếu iốt nên tránh ăn loại cải này khi còn sống, nấu chín hoặc lên men.

