7 học sinh nhập viện cấp cứu vì ăn quả ngô đồng ở sân trường

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 09:26 AM (GMT+7)

Ăn quả ngô đồng trong sân trường, 7 học sinh tiểu học ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng ngày 24-4, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một số học sinh bị ngộ độc do ăn phải quả cây ngô đồng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23-4, 7 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) có triệu chứng nôn mửa, choáng, tức ngực, khó thở… Các giáo viên trong trường đã báo với gia đình học sinh và cán bộ y tế, đồng thời đưa các em đến trạm y tế xã cấp cứu. Các nạn nhân sau đó được chuyển xuống bệnh viện huyện tiếp tục cấp cứu.

Theo các em học sinh, nguyên nhân dẫn tới các em bị ngộ độc là do trong giờ ra chơi, các em có nhặt quả cây ngô đồng trong sân trường để ăn. Sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe các em đã ổn định.

Trước đó, cũng tại Nghệ An trong năm học 2016-2017, có 54 em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) phải nhập viện vì ngộ độc do nhầm tưởng quả cây ngô đồng là hạt óc chó. Trong năm 2017, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có công văn khuyến cáo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thay thế cây ngô đồng (nếu có), đề phòng xảy ra vụ việc tương tự.