6 loại trái cây mùa hè giúp phục hồi chức năng thận

Dưa hấu - 'vị thuốc' giải nhiệt và thải độc

Dưa hấu có tính lợi tiểu, giúp chống nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Dưa hấu có tới 92% là nước, chứa nhiều lycopene và citrulline - hai hoạt chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên thận. Theo bác sĩ Đông y Liu Qing tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh, dưa hấu giúp lợi tiểu, thúc đẩy bài tiết ure, axit uric và các chất chuyển hóa khác qua nước tiểu, từ đó làm sạch thận một cách tự nhiên. Ngoài ra, dưa hấu còn giúp giảm viêm và chống nhiễm trùng đường tiết niệu - yếu tố dễ gây sỏi thận.

Dâu tằm - hỗ trợ thanh lọc thận

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, dâu tằm được xem là loại trái cây "bổ can thận, dưỡng huyết". Loại quả này giàu anthocyanin, vitamin C và sắt giúp chống oxy hóa, cải thiện tuần hoàn máu đến thận và hỗ trợ sản sinh tế bào máu mới. Nghiên cứu đăng trên Journal of Traditional Chinese Medicine (2023) cho thấy chiết xuất từ dâu tằm giúp giảm tổn thương thận do stress oxy hóa và hỗ trợ tái tạo tế bào thận ở mô hình chuột thí nghiệm.

Quả anh đào - kháng viêm, giảm axit uric

Người mắc bệnh thận mạn nên ăn quả anh đào thường xuyên.

Anh đào là loại quả giàu chất anthocyanin và quercetin - những hợp chất giảm viêm, hỗ trợ chức năng lọc của thận và ngăn ngừa sự tích tụ axit uric - nguyên nhân gây sỏi thận, bệnh gout. Theo bác sĩ Wang Jie, chuyên gia nội thận tại Đại học Y khoa Quảng Châu, người có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính nên bổ sung anh đào vài lần mỗi tuần để hỗ trợ kiểm soát viêm và chức năng lọc máu.

Thanh long - làm mát cơ thể, giàu chất xơ và nước

Thanh long chứa nhiều chất xơ, nước và hợp chất betalain giúp chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là loại trái cây giúp làm mát cơ thể trong mùa hè, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc qua đường tiểu. Bác sĩ Zhang Hong - chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc - cho biết: "Thanh long không chỉ tốt cho người tiểu đường mà còn giúp giảm áp lực lọc máu cho thận nhờ khả năng ổn định đường huyết và chống viêm nhẹ".

Táo và lê - thân thiện với thận

Táo giúp giảm viêm mô thận, cải thiện chức năng thận hiệu quả.

Trong y học cổ truyền Trung Hoa, táo và lê được xếp vào nhóm có tính bình, vị ngọt mát, tác dụng dưỡng âm, nhuận phế, giải độc. Lê được đánh giá cao với khả năng làm mát phổi, lợi tiểu và hỗ trợ thanh lọc thận. Một nghiên cứu từ Chinese Journal of Integrative Medicine (2021) cho thấy polyphenol trong lê giúp giảm tình trạng viêm mô thận và cải thiện chức năng lọc ở người có bệnh thận giai đoạn đầu.

Lưu ý khi sử dụng trái cây hỗ trợ chức năng thận

Dù trái cây là nguồn thực phẩm tự nhiên an toàn, người có vấn đề về thận cần thận trọng với lượng kali, đường và nước chứa trong mỗi loại quả. Bác sĩ Wang Jie khuyến cáo bạn: "Người bệnh thận mạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng trái cây, đặc biệt nếu có chỉ định hạn chế kali hoặc nước".

Để đạt hiệu quả phục hồi chức năng thận, trái cây cần được kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, đủ nước, hạn chế muối và đạm động vật, đồng thời duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và kiểm tra chức năng thận định kỳ.