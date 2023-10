6 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan nhiều người bỏ sót

Tờ Daily Mail đã tổng hợp 6 dấu hiệu có thể là lời cảnh báo cho sự xuất hiện của khối u trong bệnh ung thư gan, theo khuyến cáo của các tổ chức y tế hàng đầu như Cơ quan Nghiên cứu ung thư Anh, Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS).

1. Vàng da và mắt

Theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư Anh, khối u ung thư gan có thể gây ra tắc nghẽn ống mật. Ống mật là ống dẫn lưu chất lỏng gọi là billirubin - một sắc tố màu vàng được hình thành khi các tế bào hồng cầu bị phá vỡ - từ gan đến ruột non.

Sự tác nghẽn khiến billirubin tích tụ trong máu, khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Ngoài ra nó cũng khiến phân nhạt màu, nước tiểu sẫm màu hơn.

Vàng da cũng có thể do bệnh gan khác, sỏi mật, viêm tụy, bệnh về máu... Nhưng tất cả các bệnh đó đều đủ trở thành lý do để bạn đi khám ngay lập tức.

Ung thư gan có thể có một số dấu hiệu cảnh báo - Ảnh: JOHN HOPKINS MEDICINE

2. Sưng bụng

Khi khối u do ung thư gan phát triển, nó có thể dẫn đến sưng tấy bên phải bụng. Dạ dày cũng có thể bị sưng lên do khối u làm tăng áp lực trong gan, khiến máu ứ lại trong tĩnh mạch, gây ra hiện tượng chất lỏng bị đẩy khỏi tĩnh mạch và tích tụ trong bụng, gọi là "cổ trướng".

Cổ trướng cũng có thể xảy ra khi lá gan bệnh không sản xuất đủ albumin, một protein quan trọng trong máu giúp ngăn chất lỏng rò rỉ khỏi máu, đi vào bụng và các mô khác.

3. Khối u bên phải bụng

Theo NHS, ung thư gan thường xuất hiện dưới dạng một khối u cứng, nằm bên phải và ngay dưới lồng ngực, có thể gây đau đớn. Thường nó chỉ được chú ý ở giai đoạn sau của căn bệnh.

Một điều chưa được giải thích rõ ràng là nó cũng có thể gây đau ở vai phải, có thể do sự kích thích các dây thần kinh dưới cơ hoành, vốn kết nối với thần kinh ở vai.

4. Ngứa da

Ngoài các vấn đề da liễu thông thường, có một nguyên nhân ít gặp có thể gây ra ngứa da là muối mật. Ống mật bị tắc nghẽn ở người ung thư gan cũng có thể gây tích tụ muốn mật trong da. Do đó, bạn cũng nên đi khám nếu gặp tình trạng ngứa dữ dội, kéo dài mà không rõ nguyên nhân.

5. Ăn mất ngon, bụng dạ "lộn xộn"

Lá gan bệnh làm ảnh hưởng đến tiêu hóa và có thể khiến bạn ăn kém ngon, hoặc cũng có thể gặp các vấn đề giống người rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, khó tiêu, đau bụng...

6. Giảm cân nhanh

Giảm cân nhiều mà không có lý do rõ ràng có thể là dấu hiệu của ung thư gan. Ngoài nguyên nhân do chán ăn hoặc sưng bụng, bệnh nhân ung thư cũng có thể bị giảm cân nhanh do chứng suy nhược. Điều này cũng gặp trong nhiều bệnh ung thư khác.

Thống kê của NHS cho biết hàng năm chỉ riêng tại Anh đã có 6.000 người chết vì ung thư gan. Còn Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết ung thư gan gây ra cái chết cho có 19.000 nam giới và 9.000 phụ nữ người Mỹ mỗi năm.

Theo Quỹ Ung thư gan thế giới, đây là loại ung thư xếp hàng thứ 6 về mức độ phổ biến, nam giới mắc nhiều hơn nữ giới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]