5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của ớt chuông

Ớt chuông là loại quả cùng họ với cà tím, cà chua, không có vị cay và có nhiều màu sắc bắt mắt. Ớt chuông có thể ăn sống, trộn salad, nấu chín và là món ăn rất dinh dưỡng nên có trong thực đơn của bạn.

1. Giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng

2 loại carotenoid có tên là lutein và zeaxanthin có trong ớt chuông, khi ăn với lượng vừa đủ sẽ giúp cải thiện sức khỏe của mắt. Trong các loại ớt chuông, ớt chuông đỏ đặc biệt giàu các carotenoid cũng như các chất dinh dưỡng bảo vệ khác như vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, thường xuyên ăn thực phẩm giàu carotenoid và đặc biệt là lutein và zeaxanthin, có thể làm giảm nguy cơ mắc cả bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

2. Giảm tình trạng thiếu máu

Ớt chuông cung cấp lượng sắt khiêm tốn nhưng rất giàu vitamin C, nửa quả ớt cung cấp tới 100mg vitamin C cho cơ thể con người. Điều này rất có ý nghĩa vì vitamin C làm tăng sự hấp thu sắt trong ruột và nhiều nghiên cứu xác nhận rằng, chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả giàu vitamin C sẽ giúp hấp thu sắt nhiều hơn. Ớt chuông còn giúp ích nhiều hơn nữa vì chúng chứa vitamin B6 cần thiết để tạo ra huyết sắc tố, loại protein mang oxy đi khắp cơ thể.

3. Bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh mãn tính

Ớt chuông rất giàu chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh như bệnh tim và ung thư. Ớt chuông cũng cung cấp một lượng lớn polyphenol, các hợp chất này bao gồm lutein, quercetin và capsanthin đặc biệt nhiều trong ớt chín đỏ. Đây là một nguồn năng lượng chống oxy hóa cho thấy ớt có khả năng chống viêm mạnh mẽ và có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

4. Trì hoãn tình trạng mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác

Những phát hiện thú vị từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng, ăn ớt chuông có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa mất trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Các hợp chất trong ớt chín có khả năng ức chế một loại enzyme giải phóng protein amyloid – đây là những protein chịu trách nhiệm tích tụ xung quanh các sợi thần kinh và góp phần gây ra nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

5. Hạ đường huyết

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy ớt chuông hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu hiệu quả. Polyphenol được tìm thấy trong ớt chuông có ảnh hưởng tốt đến lượng đường trong máu và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

