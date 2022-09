5 loại thực phẩm lành mạnh nhất trong mắt các bác sĩ, nhưng tiếc là nhiều người không thích ăn chúng

1. Cà tím

Cà tím rất giàu ancaloit và cucurbitacin là một thành phần chống ung thư. Thực tế, một bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày và ung thư cổ tử cung rất tốt đã được chiết xuất từ cà tím trên thực nghiệm lâm sàng. Quả cà tím, hoa cà tím, rễ cà tím, nước ép cà tím,… đều là những vị thuốc tốt.

2. Ớt xanh

Ớt xanh có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và carbohydrate. Về công hiệu, ớt xanh có tác dụng thanh nhiệt trung can, hạ khí, trừ lạnh, khử ẩm. Nó có thể nâng cao thể lực của con người và giải tỏa những mệt mỏi do áp lực công việc và cuộc sống.

3. Rau mùi

Rau mùi có thể thúc đẩy nhu động ruột và có tác dụng khai vị, bổ tỳ vị. Người bị bệnh tỳ vị, dạ dày có thể ăn một ít rau mùi vừa phải để làm ấm bụng, giảm lạnh, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau dạ dày, có thể nấu thành nước rau mùi để uống.

4. Nấm hương

Nấm hương là thực phẩm từ nấm có hàm lượng protein cao, ít chất béo, polysaccharide, nhiều loại axit amin và vitamin tổng hợp.

Nó có khả năng cải thiện chức năng miễn dịch, trì hoãn lão hóa, ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp, hạ lipid máu, giảm cholesterol.

Nấm còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, lao phổi, viêm gan truyền nhiễm, viêm dây thần kinh… Ngoài ra còn có thể dùng chữa chứng khó tiêu, táo bón… Ngoài ra, các chất axit nucleic có trong nấm còn có chức năng phòng và chữa bệnh AIDS.

5. Mướp đắng

Mướp đắng có chứa một loại alkaloid được gọi là balsam, mang lại cho nó một hương vị đặc biệt. Đối với nhiều người, vị đắng này có tác dụng kích thích vị giác và tăng cảm giác thèm ăn.

