5 loại nước uống và 5 cách hỗ trợ thải độc gan

Gan là một trong những cơ quan làm việc chăm chỉ nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm cho một loạt các chức năng như lọc chất độc và chất thải từ máu, sản xuất mật giúp tiêu hóa chất béo, dự trữ năng lượng dưới dạng glycogen, điều hòa hormone, tạo ra các protein cần thiết cho quá trình đông máu và các chức năng khác...

1. Dấu hiệu bệnh gan

Ban đầu bệnh gan thường không gây ra triệu chứng nghiêm trọng cho đến khi tổn thương. Ngay cả một số bệnh về gan khi được chẩn đoán ở giai đoạn đầu cũng điều trị phức tạp. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chú ý nhận biết được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gan để có thể điều trị càng sớm càng tốt.

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh gan là mệt mỏi. Điều này là do gan gặp khó khăn trong việc xử lý độc tố, có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi và suy nhược. Các dấu hiệu khác của bệnh gan bao gồm:Da vàngNgứa daNước tiểu đậmPhân nhạt màuChướng bụngĂn mất ngon

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, phải đi gặp bác sĩ để kiểm tra bệnh gan. Chẩn đoán và điều trị sớm là điều cần thiết để kiểm soát bệnh gan.

2. Làm thế nào để giúp gan hoạt động trơn tru?

Chế độ ăn lành mạnh, khoa học, tốt cho sức khỏe của gan và sức khỏe tổng thể.

ThS. BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm – Trưởng khoa Nội gan mật, Bệnh viện E cho biết gan luôn phải hoạt động với cường độ lớn, do đó tuy gan có khả năng tái tạo tốt nhưng gan vẫn cần được bảo vệ và phục hồi chức năng thường xuyên. Điều này không chỉ giúp gan thực thiện tốt chức năng mà còn giúp ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm: gan nhiễm mỡ, viêm gan, suy gan, xơ gan, ung thư gan…

Thải độc gan là một cách tốt để bạn duy trì sức khỏe tốt cho gan. Có một số cách khác nhau để thải độc gan nhưng một trong những cách tốt là tự ép các loại nước cải thiện sức khỏe gan.

Dưới đây là danh sách các loại nước nên uống có thể giúp thải độc gan:

Nước ép củ cải đường thải độc gan

Củ cải đường bao gồm nhiều chất phytochemical có hoạt tính sinh học bao gồm betalain (ví dụ: betacyanins và betaxanthins), flavonoid, polyphenol, saponin và nitrate vô cơ (NO3); nó cũng là một nguồn giàu các khoáng chất đa dạng như kali, natri, phốt pho, canxi, magie, đồng, sắt, kẽm và mangan.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước ép củ cải đường có thể cải thiện nồng độ men gan ở những người mắc bệnh gan. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Thế giới về Tiêu hóa cho thấy uống nước ép củ cải đường trong 12 tuần làm giảm đáng kể nồng độ men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nước ép củ cải đường là một cách tuyệt vời để thải độc gan và cải thiện chức năng gan. Củ cải đường được xếp vào một trong mười loại cây có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất và giúp làm sạch máu. Chúng cũng thúc đẩy chức năng gan khỏe mạnh bằng cách giúp phân hủy độc tố. Hãy thử thêm một ít nước ép củ cải đường vào chế độ ăn uống để có sức khỏe gan tốt hơn.

Nước ép cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene, chất này sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe của gan vì nó giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Nước ép cà rốt còn giúp cải thiện tiêu hóa và thải độc. Beta-carotene và flavonoid thực vật có trong cà rốt giúp ích cho chức năng gan nói chung.

Nước ép cà rốt khá an toàn nếu uống theo liều lượng khuyến cáo nhưng dựa trên chỉ số đường huyết (một chỉ số về tác dụng của thực phẩm đối với lượng đường trong máu) của cà rốt. Nên ăn cà rốt với mức độ vừa phải do hàm lượng đường cao. Một ly nước ép cà rốt khoảng 250 ml có khoảng 800% lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày và khoảng 16 mg beta-carotene, quá đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.

Nước cam, nước chanh

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, rất cần thiết cho quá trình thải độc gan. Uống nước cam tươi giúp làm sạch gan và thúc đẩy hoạt động tốt hơn. Nước ép cam có nhiều vitamin C và kali, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi độc tố. Nước cam hỗ trợ loại bỏ các chất gây ô nhiễm và độc tố khỏi cơ thể. Flavonoid trong cam cũng có chức năng như chất chống oxy hóa và giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Nước chanh là một cách tuyệt vời để thải độc gan. Trái cây họ cam quýt rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, cả hai đều cần thiết cho gan khỏe mạnh. Nước chanh cũng giúp thúc đẩy tiêu hóa và giảm viêm.

Một số loại nước ép chúng ta uống hằng ngày có tác dụng tốt cho gan.

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu là nguồn giàu phenolics, α tocopherol, carotenoid như beta carotene và lycopoene và vitamin C. Vitamin C, một chất chống oxy hóa hòa tan trong nước và có nghiên cứu đã chứng minh tác dụng bảo vệ tim mạch trên mô hình chuột bị tổn thương do ethanol gây ra. Tác dụng có lợi của vitamin C chủ yếu là do đặc tính chống oxy hóa. Điều trị kết hợp vitamin C với các chất chống oxy hóa khác cũng được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại độc tính do CCL 4 gây ra ở gan và thận bằng cách ngăn ngừa stress oxy hóa.

Kết quả một nghiên cứu cho thấy nước ép dưa hấu tăng cường tình trạng chống oxy hóa và cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại tổn thương oxy hóa cấp tính do rượu gây ra ở não và gan chuột.

Dưa hấu là thực phẩm ít calo nhưng lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nó cũng là một chất lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là nó giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Uống nước ép dưa hấu là một cách tuyệt vời để thải độc gan tự nhiên.

Nước ép dưa hấu tốt cho gan.

3. Một số cách để bảo vệ, thải độc gan

Gan là cơ quan quan trọng có chức năng lọc chất độc trong máu và giúp phân hủy chất béo. Khi gan bị quá tải chất độc, nó có thể trở nên chậm chạp và hoạt động kém hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo, cholesterol và các chất độc khác trong cơ thể. Vì vậy, việc duy trì một lối sống lành mạnh và thực hiện các thói quen sau có thể giúp bảo vệ gan:

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh thải độc gan

Hãy ăn cá và thịt nạc, rau lá xanh đậm, gạo lứt hoặc mì ống. Ăn nhiều chất xơ, bao gồm các loại thực phẩm như đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường. Tránh các thực phẩm gây viêm, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn, bánh quy và đồ ăn nhẹ cũng như gluten khó tiêu hóa hơn. Giảm lượng muối ăn vào.

Cân nhắc khi uống rượu: Nếu bạn nghĩ chỉ những người say rượu sẽ bị xơ gan là sai lầm vì chỉ cần khoảng 100ml rượu mạnh mỗi ngày đối với nam giới ( 50 ml đối với phụ nữ) có thể bắt đầu gây sẹo cho gan.

Uống nhiều nước

Uống chất lỏng, đặc biệt là nước để tránh mất nước. Nước sẽ giúp loại bỏ độc tố nhanh hơn, ví dụ trà xanh, trà nghệ và nước ép củ cải đường hoặc các nước uống nói trên có nhiều lợi ích bổ sung cho gan.

Để bảo vệ gan hãy duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước và rèn luyện thói quen vận động.

Tập thể dục

Gan của bạn sẽ xử lý hầu hết các chất độc ra khỏi hệ thống nhưng bạn cũng có thể làm sạch cơ thể thông qua việc đổ mồ hôi. Tập thể dục sẽ giúp bài tiết chất độc và giảm bớt gánh nặng cho gan. Tránh bệnh gan nhiễm mỡ bằng cách tránh béo phì nhờ vận động, tập thể dục thể thao.Ngủ đủ giấc

Cơ thể bạn cần ngủ để phục hồi và tập trung vào việc chữa lành. Ngủ ít nhất sáu đến tám giờ mỗi đêm và nhớ uống một cốc nước khi thức dậy để giữ nước.

Ngăn ngừa viêm gan A, B và C

Tiêm phòng: Tiêm phòng vaccine viêm gan A và B là những bệnh do virus gây ra ở gan. Hãy hỏi bác sĩ nếu bạn có nguy cơ.

Thực hành tình dục an toàn: Viêm gan B và C có thể phát triển thành tình trạng mạn tính và có thể phá hủy gan của bạn. Chúng được truyền qua máu và các chất dịch cơ thể khác. Quan hệ tình dục an toàn là cách phòng ngừa lây truyền bệnh.

Rửa tay: Viêm gan A lây lan qua tiếp xúc với thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm vì vậy luôn chú ý đển việc rửa tay sạch và thực hiện thói quen ăn uống sạch, vệ sinh.Ngoài ra cần chú ý đến việc sử dụng các loại thuốc, kể cả thảo dược, không tự ý uống khi không có chỉ định của bác sĩ. Tránh xa các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu và các chất độc khác có thể làm hỏng gan của bạn. Đọc nhãn cảnh báo trên các hóa chất trong trường hợp phải sử dụng.

