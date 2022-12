5 bí quyết ăn uống giúp người Nhật sống thọ nhất thế giới

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Hầu hết người già tại đây đều sống trên 80 tuổi. Điều này có thể lý giải thông qua 3 lý do dưới đây:

1. Người Nhật có ý tức cao về sức khỏe, thường xuyên khám định kỳ và tập thể dục.

2. Có hệ thống y tế hiện đại, bệnh nhân được điều trị hiệu quả.

3. Thói quen ăn uống lành mạnh.

Cách đây không lâu, có một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về bữa ăn của một cụ ông người Nhật. Bữa tối đơn giản này gồm sashimi mực, cơm trắng, sữa và đậu phụ. Bữa ăn có phần đạm bạc, nhạt nhẽo này không phải người nào cũng chịu được.

Khi nhìn thấy bữa tối này, cư dân mạng hiểu ra người Nhật sống thọ là có lý do. Có 5 bí quyết trong chế độ ăn uống của người Nhật rất đáng học hỏi, đó cũng là nguyên nhân góp phần kéo dài tuổi thọ cho họ.

1. Chia nhỏ các món ăn và nhiều loại suất ăn

Một bữa ăn hoàn chỉnh của người Nhật bao gồm canh, cá, rau, món ăn kèm, trái cây, món tráng miệng, mọi thứ đều được cân bằng dinh dưỡng. Có hơn 30 nguyên liệu khác nhau được ăn hằng ngày.

Người Nhật thường chia nhỏ các món ăn, tuy số lượng ít nhưng nhìn bữa ăn rất phong phú, đạt được dinh dưỡng toàn diện.

2. Chú ý tới 80% cảm giác no

Người Nhật hiếm khi ăn quá no, họ chỉ ăn khi cảm thấy mình no khoảng 70-80%. Bởi vì khi ăn quá no sẽ kéo dài thời gian tiêu hóa, làm chậm hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, tăng gánh nặng của quá trình trao đổi chất, không có lợi cho sức khỏe.

3. Bữa ăn nhạt và ít calo

Ẩm thực Nhật Bản chú trọng tới hương vị nguyên bản, tự nhiên của món ăn nên thường có vị nhạt, ít dầu mỡ. Các món như sashimi, sushi rất được ưa chuộng. Nhiều món ăn cũng được chế biến bằng phương pháp hấp và ít dầu.

Thói quen ăn nhạt là một trong những những lý do quan trọng cho sự trường thọ của người Nhật.

4. Nhai kỹ

Hầu hết những người sống thọ ở Nhật Bản đều chú trọng tới việc ăn chậm, nhai kỹ. Thức ăn được nhai kỹ trước khi nuốt có tác dụng kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn đưa vào, đạt 80% cảm giác no, đồng thời giảm bớt gánh nặng tiêu hóa ở dạ dày.

5. Thích ăn hải sản và đồ lên men

Nhật Bản là một quốc đảo nên rất giàu hải sản, đặc biệt người Nhật nổi tiếng khắp thế giới về tình yêu với cá. Hầu hết các loại cá họ thích ăn như cá chình, cá hồi đều là cá biển sâu, rất giàu axit béo không no, rất có lợi cho cơ thể.

Thực phẩm lên men, natto và miso là những món ăn điển hình, nó rất giàu vi khuẩn lactic, tốt cho hệ vi khuẩn đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/5-bi-quyet-an-uong-giup-nguoi-nhat-song-tho-nhat-the-gioi-d577639.html