3 thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung" với nhồi máu não

Tắc nghẽn mạch máu là tình trạng hoại tử, mềm hóa các mô não và dây thần kinh do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Nhồi máu não thường xuất hiện ở những người trung niên và cao tuổi, đây là căn bệnh mà mọi người lo lắng nhất. Nhồi máu não một khi xảy ra dù được xử lý kịp thời cũng để lại nhiều di chứng như liệt nửa người, vận động bất tiện, gây khó khăn cho người bệnh.

3 loại thực phẩm dưới đây là “kẻ thù không đội trời chung” của bệnh nhồi máu não, bạn nên hạn chế ăn để tránh căn bệnh này

1. Đường

Hầu hết mọi người đều yêu thích đường, đặc biệt là phụ nữ. Khi bước vào tuổi trung niên, các chức năng trong cơ thể suy giảm và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm chạp. Lúc này, bạn nên giảm lượng đường trong chế độ ăn. Vì lượng đường cao sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, tăng lipid máu, gây tích mỡ, tắc nghẽn mạch máu, dễ gây tim mạch và nhồi máu não.

2. Rượu

Uống rượu lâu ngày không chỉ có hại cho gan mà còn dẫn đến lipid máu cao. Khi rượu vào cơ thể sẽ khiến mạch máu co lại, có thể gây tắc nghẽn lưu thông máu và dẫn đến hình thành các cục máu đông. Đồng thời, rượu bia còn đẩy nhanh quá trình nhồi máu não.

3. Nội tạng động vật

“Ăn gì bổ nấy” là quan niệm ăn uống của nhiều người, vì vậy, họ thường ăn nội tạng động vật. Tuy nhiên, gan động vật chứa nhiều cholesterol và chất béo, có thể dẫn đến lượng cholesterol trong cơ thể tang cao nếu ăn trong thời gian dài. Cholesterol không được đào thải ra ngoài sẽ tích tụ trên thành mạch, dễ gây tắc nghẽn mạch máu và nhồi máu não.

Các triệu chứng trước khi bị nhồi máu não là gì?

Nhồi máu não là do lượng máu cung cấp cho não không đủ dẫn đến mô não bị hoại tử cục bộ, dẫn đến tổn thương dây thần kinh, gọi là đột quỵ do thiếu máu não cục bộ. Nhồi máu não do mắc các bệnh mãn tính như tăng mỡ máu và một số thói quen sinh hoạt không tốt. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng và biểu hiện của nhồi máu não ở các bệnh nhân không giống nhau. Nói chung, sau khi nhồi máu não xảy ra, có thể xuất hiện các triệu chứng như méo miệng, chóng mặt, tê tay chân, nhức đầu, mắt thâm quầng, thậm chí buồn nôn, nôn mửa và hôn mê.

Nhồi máu não để lại những di chứng gì?

1. Di chứng về ngôn ngữ

Nhồi máu não có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương ngôn ngữ do não điều khiển, gây ra các triệu chứng và dấu hiệu thần kinh tương ứng, chẳng hạn như rối loạn ngôn ngữ, mất ngôn ngữ,... Một số bệnh nhân không thể nói rõ ràng và đôi khi bị khó nuốt.

2. Chức năng vận động

Nhồi máu não có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương vận động của não, từ đó dẫn đến liệt nửa người, một số bệnh nhân không thể nhấc tay, thậm chí không thể cử động.

