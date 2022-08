Tắm sau bữa tối người đàn ông bị nhồi máu não, những ai nên làm ít 3 việc này sau khi ăn tối?

Anh Vương 55 tuổi, là một người chú trọng sức khỏe thường không uống rượu, không hút thuốc, chế độ ăn uống rất nhạt, thích tập thể dục và chạy bộ. Nhưng ai có thể ngờ rằng một người như vậy lại nằm liệt trên giường do nhồi máu não.

Khoảng nửa năm trước, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì anh Vương thấy gối bị ướt do mình bị chảy nước dãi khi ngủ, tuy nhiên việc này không phải là điều gì lớn nên anh cũng không để ý tới.

Mới tuần trước, sau khi thức dậy vào buổi sáng, anh Vương bất ngờ bị tê tay phải và bị sặc khi uống nước, nhưng anh vẫn không để ý đến và chỉ nằm trên ghế sofa xem tivi.

Sau bữa tối, anh Vương cảm thấy hơi buồn ngủ nên quyết định đi tắm cho đỡ nóng. Kết quả, vừa vào chưa được bao lâu, bên trong nghe thấy một tiếng "rầm", vợ anh chạy vào thấy chồng bất động trên mặt đất, gọi cũng không thấy có phản ứng gì.

Vợ anh hoảng sợ đưa chồng đi cấp cứu, kết quả chụp CT vùng đầu cho thấy anh bị nhồi máu não diện rộng vùng não trái. May mắn thay, sau khi điều trị tích cực, anh Vương đã hồi phục. Tuy nhiên, do kích thước lớn của ổ nhồi máu, những di chứng như liệt chi phải và nói khó khăn sẽ đi cùng anh trong suốt quãng đời còn lại.

Nhồi máu não không hiếm gặp trong cuộc sống, nhưng nhiều người cũng giống như anh Vương, phớt lờ "lời kêu cứu" của cơ thể gửi đến, và cuối cùng lại gặp cái kết như vậy. Hy vọng câu chuyện của anh Vương có thể nhắc nhở mọi người: đừng bỏ qua "cảnh báo sớm" về bệnh nhồi máu não.

1. Tại sao "tắm sau bữa ăn" lại gây nhồi máu não?

Nhiều người thường tắm sau khi ăn tối, nhưng trước sự ngạc nhiên của nhiều người, "tắm sau bữa ăn" thực sự gây ra nhồi máu não. Điều gì đang xảy ra?

Nhồi máu não, hiểu một cách đơn giản, là căn bệnh mà các mạch máu trong não bị tắc nghẽn do huyết khối, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây liệt nửa người, mất ngôn ngữ và nhiều trường hợp nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới tác dụng của nước, tốc độ dòng chảy của máu sẽ bị đẩy nhanh đáng kể và các mạch máu có thể bị co thắt bất thường. Ảnh minh hoạ

Nhồi máu não nguy hiểm như thế nào? Khoảng 2 triệu người chết vì hậu quả này ở Trung Quốc hàng năm, và khoảng 75% những người sống sót bị mất khả năng lao động ở các mức độ khác nhau, và 4% bị tàn tật nặng.

Nguyên nhân của nhồi máu não có thể được chia thành 2 loại:

- Một là lối sống không lành mạnh, bao gồm hút thuốc và uống rượu, ăn nhiều muối và thiếu kali; lười vận động, béo phì, dễ kích động...

- Thứ hai, các yếu tố bệnh tật, bao gồm tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành, gan nhiễm mỡ, rối loạn nhịp tim...

Vậy tại sao "tắm sau bữa ăn" lại gây nhồi máu não?

Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi ăn no, máu sẽ tập trung ở dạ dày, lượng máu cung cấp cho các bộ phận khác cũng bị giảm tương ứng. Nếu bạn đi tắm vào thời điểm này, dưới tác dụng của nước nóng, tốc độ dòng chảy của máu sẽ bị đẩy nhanh đáng kể, và các mạch máu có thể bị co thắt bất thường, thậm chí là co thắt. Cùng với tác động của áp lực cao, các mảng bám hoặc huyết khối trong mạch máu sẽ bị tác động, cuối cùng sẽ gây ra nhồi máu não.

Ngoài việc "tắm sau bữa ăn", hai việc này càng nên làm sau bữa tối, nhất là đối với người trung niên và người già bị cao huyết áp:

Nằm xuống sau bữa ăn

Nằm hoặc ngồi yên sau khi ăn có thể làm chậm tốc độ tiêu hóa của dạ dày, không kịp tiêu thụ calo dư thừa trong cơ thể, dễ làm tăng lipid máu, lâu dần có thể gây nhồi máu não.

Hút thuốc sau bữa ăn

Sau khi ăn xong, hệ tiêu hóa cũng sẽ bắt đầu hoạt động, lúc này nhu động tiêu hóa diễn ra thường xuyên hơn, quá trình tuần hoàn máu được đẩy nhanh, lỗ chân lông trên toàn cơ thể cũng được mở ra. Lúc này hút thuốc lá thì các chất độc hại trong khói thuốc có thể làm tăng sự kết tụ của các tiểu cầu và tăng độ nhớt của máu. Đồng thời, lưu lượng máu não bị giảm sút, từ đó gây ra hoặc đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và làm khởi phát huyết khối não sớm hơn.

Các chất độc hại trong khói thuốc có thể làm tăng sự kết tụ của các tiểu cầu và tăng độ nhớt của máu.

Cảnh giác khả năng nhồi máu não khi ban đêm có 4 dấu hiệu sau

Có thể xác định được sự xuất hiện của nhồi máu não, nếu những bất thường sau đây xảy ra trước hoặc trong khi ngủ, đó có thể là dấu hiệu báo trước của nhồi máu não.

1. Chảy nước dãi khi ngủ

Chúng ta phải cảnh giác cao độ với dấu hiệu này. Khi mạch máu não bị tắc nghẽn có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp của các cơ và dây thần kinh, đặc biệt là tác động đến khoang miệng càng rõ nên khiến bạn dễ chảy nước dãi trong ngủ.

2. Tê chân tay một bên

Đó cũng là biểu hiện điển hình trước khi bị nhồi máu não, vì não là cơ quan chỉ huy cơ thể, có nhiệm vụ điều khiển mọi hành động và ngôn ngữ chúng ta làm nên khi não có vấn đề thì các chi cũng sẽ bị ảnh hưởng.

3. Chóng mặt, nhức đầu

Nếu bệnh nhân cao huyết áp bị chóng mặt và đau đầu không rõ nguyên nhân, họ cũng nên cảnh giác với nhồi máu não. Đây là một dấu hiệu chính cho sự khởi phát của nó, nguyên nhân chủ yếu là do lượng máu cung cấp cho não không đủ.

4. Ngáp thường xuyên

Nếu bạn có tiền sử cao huyết áp, xơ cứng động mạch,… và gần đây thường xuyên ngáp thì rất có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm trước cơn nhồi máu não, bạn cần đi khám kịp thời.

Nếu xảy ra những tình trạng này, nhất là những người có tiền sử tăng huyết áp, cần đi khám và điều trị kịp thời để tránh nhồi máu não phát triển nặng hơn.

Nếu không muốn mắc bệnh nhồi máu não hãy cố gắng tránh xa 4 loại thực phẩm này

Việc xảy ra nhồi máu não không thể tách rời thói quen ăn uống không tốt, thậm chí nhiều người bị nhồi máu não là do chế độ ăn uống. Vì vậy nên ăn ít những thực phẩm dưới đây.

Đồ chiên rán

Chẳng hạn như sườn gà rán, khoai tây chiên... Những thực phẩm này khi chiên ở nhiệt độ cao, một lượng lớn hydrocacbon có thể được tạo ra cùng hàm lượng dầu tương đối cao. Ăn một lượng lớn những thực phẩm này có thể làm tăng thành phần mỡ trong máu, dễ sinh ra các mảng huyết khối gây nhồi máu não.

Rượu

Uống nhiều rượu bia lâu ngày rất có hại cho gan, vì rượu bia chủ yếu dựa vào gan để chuyển hóa và phân hủy, lâu ngày dễ gây ra gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ, từ đó làm tăng độ nhớt của máu, tăng tỷ lệ nhồi máu não.

Rượu bia làm tăng độ nhớt của máu, tăng tỷ lệ nhồi máu não

Thực phẩm giàu chất béo

Chẳng hạn như thịt mỡ, nội tạng động vật,… Những thực phẩm này tương đối nhiều chất béo, tiêu thụ quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xơ vữa động mạch và gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Thực phẩm nhiều muối

Ăn thực phẩm có hàm lượng muối cao như cá muối, dưa muối có thể làm tăng nồng độ ion natri trong máu, từ đó ảnh hưởng đến tính đàn hồi của thành mạch máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, làm tăng tỷ lệ nhồi máu não.

Ăn thực phẩm có hàm lượng muối cao như cá muối, dưa muối có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, làm tăng tỷ lệ nhồi máu não.

Tóm lại, nhồi máu não là một căn bệnh rất nguy hiểm, có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Vì vậy chúng ta cần chú ý phòng ngừa và cố gắng hết sức mình để hình thành thói quen sinh hoạt tốt, không mắc các bệnh cơ bản như tăng huyết áp, đái tháo đường cần được quản lý và kiểm soát đúng giờ.

Nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần đi khám kịp thời để giảm bớt tổn thương do nhồi máu não.

