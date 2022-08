3 thứ "nặng mùi" báo hiệu thận có vấn đề và 3 thực phẩm màu đen cực tốt cho thận đừng bỏ qua

Thận là cơ quan tiết niệu chính trong cơ thể con người, đảm nhận nhiệm vụ trao đổi chất. Nó không chỉ có thể vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể mà còn bài tiết các chất thải chuyển hóa khác nhau và chất độc dưới dạng nước tiểu để duy trì sự cân bằng hoạt động của cơ thể .

Tuy nhiên, nếu thận của bạn có vấn đề, chắc chắn các chất độc hại trong cơ thể không thể đào thải kịp thời sẽ xuất hiện hàng loạt các triệu chứng bất thường. Trong đó có 3 bộ phận sẽ "bốc mùi" báo động cho bạn biết.

Các triệu chứng "nặng mùi" ở 3 bộ phận sau đây, bạn cần đặc biệt lưu ý.

1. Tóc

Nếu thận của bạn không tốt, sự cân bằng trao đổi chất trong cơ thể sẽ bị phá vỡ, dẫn đến không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các bộ phận khác nhau. Lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể.

Da đầu có nhiều tuyến mồ hôi và nang tóc hơn, lúc bình thường cần sự nuôi dưỡng của thận. Một khi thận có vấn đề, các chất thải và độc tố chuyển hóa khác nhau sẽ dần dần kích thích da đầu, khiến tóc người mắc bệnh nhờn hơn và thường có mùi khó chịu.

2. Miệng

Hôi miệng không chỉ do vấn đề răng miệng, trong nhiều trường hợp, chức năng của thận cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề này. Nguyên nhân chủ yếu là do thận yếu, khả năng giải độc kém hơn. do đó, chất độc tích tụ ngày càng nhiều, lâu dần sẽ gây kích ứng khoang miệng, khiến sinh sôi nhiều vi khuẩn trong miệng, từ đó dẫn đến miệng có mùi hôi khó chịu.

Không giống như nhiễm trùng do vi khuẩn thông thường, vấn đề hôi miệng này thường nghiêm trọng và kéo dài hơn.

3. Nước tiểu

Bình thường, màu nước tiểu vàng nhạt, có mùi hôi nhẹ . Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy nước tiểu có mùi hôi thì cần đặc biệt lưu ý, đó là dấu hiệu của sự chuyển hóa bất thường trong cơ thể người bệnh.

Ngoài mùi hôi của nước tiểu, một dấu hiệu nữa cần phải lưu ý là có một lớp bọt xuất hiện trên nước tiểu.

Có thể thấy, nếu có mùi hôi ở những bộ phận này người bệnh cần được xử lý kịp thời. Sức khỏe của thận cần được phát huy hết mức có thể từ nhiều phương diện chăm sóc.

Dưới đây là những thực phẩm bạn có thể ăn nhiều hơn để bổ thận

Gạo đen

Đây là loại thực phẩm có tác dụng dưỡng âm, bổ thận, chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú như sắt, canxi, kẽm. Nếu bạn sử dụng thường xuyên có tác dụng cải thiện quá trình trao đổi chất, từ đó giúp thận khỏe mạnh hơn. .

Không chỉ vậy, loại thực phẩm màu đen này còn có thể điều trị các bệnh như thiếu máu, tăng huyết áp và viêm thận mãn tính ở một mức độ nhất định.

Kiều mạch đen

Hàm lượng protein trong kiều mạch đen khoảng 13%, trong khi hàm lượng chất béo chỉ 3% nên thích hợp để bạn có thể dùng trong thời gian dài.

Kiều mạch đen chứa nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin B1, B2 và vitamin E... có thể đóng một vai trò trong tiêu hóa, chống viêm và các tác dụng khác.

Đậu đen

Đậu đen cũng là một loại thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, lecithin và riboflavin. Đặc biệt là vitamin, hàm lượng vitamin B và vitamin E trong loại thực phẩm này rất cao. Ăn đậu đen thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe của thận và dạ dày, giải tỏa hiện tượng "bốc mùi" của cơ thể rất hiệu quả.

Đây là 3 thực phẩm chính có tác dụng dưỡng thận. Ngoài những thực phẩm có màu đen kể trên, bạn cũng có thể ăn một số món ăn có tính ấm như thịt cừu để cải thiện các triệu chứng khó chịu của cơ thể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nâng cao khả năng miễn dịch bằng cách kiên trì luyện tập thể dục thể thao, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, có tác động tốt cho thận.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-thu-nang-mui-bao-hieu-than-co-van-de-va-3-thuc-pham-mau-den-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-thu-nang-mui-bao-hieu-than-co-van-de-va-3-thuc-pham-mau-den-cuc-tot-cho-than-dung-bo-qua-172220813175732048.htm