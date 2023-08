2 bệnh nhân ở Hà Nội bị hoại tử, lở loét da đầu vì tẩy tóc

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhân bị hoại tử da đầu sau khi tẩy tóc.

Trường hợp thứ nhất là cô gái 22 tuổi ở Hà Nội sau khi tẩy tóc tại tiệm làm tóc, phần đỉnh đầu bị lở loét, sau đó vết loét lan rộng, đau đớn.

Bệnh nhân bị hoại tử, loét da đầu.

Trước đó, sau không ít lần nhuộm tóc, cô gái đã quyết định đi tẩy tóc để nhuộm màu sáng nổi bật. Sau khi thợ làm tóc bôi thuốc tẩy, toàn bộ khu vực đỉnh đầu của cô gái có cảm giác bỏng rát như bị cháy. Dù được nhân viên cửa hàng tóc xử lý nhưng tình trạng không thuyên giảm. 4 ngày sau, cô gái phải nhập viện trong tình trạng vết thương bị hoại tử.

Dù được điều trị nhưng cô gái đã bị cạo hết tóc phần đỉnh đầu, thậm chí đứng trước nguy cơ vùng da đỉnh đầu bị tổn thương, tóc khó mọc lại.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 21 tuổi, bị hoại tử 2 vùng nằm ở đỉnh đầu sau khi tẩy tóc để làm đẹp.

Với trường hợp này, do tổn thương quá nặng, các bác sĩ cũng phải cắt lọc và ghép da để tổn thương mau lành. Sau đó, các bác sĩ lại tiếp tục xử lý bằng biện pháp chuyên môn để da đầu của bệnh nhân hồi phục và tóc mọc trở lại.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết, do bệnh nhân vào viện tương đối muộn, tổn thương nặng nên các bác sĩ đã phải cạo trọc toàn bộ đầu của bệnh nhân, cắt lọc và làm sạch tổ chức hoại tử trên đỉnh đầu. Để vết thương mau lành, bác sĩ phải lấy da từ vùng khác để ghép lên đỉnh đầu.

Sau khi tổn thương ổn định, các bác sĩ tiếp tục sử dụng các kỹ thuật tạo hình để xoay, chuyển vạt da mang nang tóc để che phủ vùng da đầu bị tổn thương không có tóc, giúp bệnh nhân phục hồi lại mái tóc như cũ. Không chỉ tốn kém về chi phí, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bệnh nhân phải mất nhiều thời gian để nuôi lại mái tóc dài như trước đây.

Theo các chuyên gia, các nguy cơ mà mọi người phải đối mặt khi tẩy tóc bao gồm:

- Bỏng da đầu: khi sử dụng chất tẩy mạnh cùng với các biện pháp tạo nhiệt để tăng cường quá trình tẩy tóc hoặc tạo kiểu thì dễ xảy ra quá trình bỏng da đầu.

- Nhiễm độc: Một vài hóa chất trong chất tẩy tóc như ethyl alcohol, ammonium persulfate và hydrogen peroxide là các chất có độc tính cao và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Vì vậy, nếu chẳng may nuốt phải hoặc dính phải thuốc tẩy trên da hoặc không may bị bắn vào mắt thì bạn có nguy cơ bị nhiễm độc do các chất này gây ra.

Các biểu hiện ngộ độc thuốc tẩy tóc bao gồm: tiêu chảy, đau bụng, khó thở, nói ngọng, hạ huyết áp, đi loạng choạng, bỏng rát ở họng (nếu nuốt phải) hoặc bỏng rát ở mắt (nếu bị bắn vào mắt).

Do đó, trước khi đi tẩy tóc, mọi người cần cân nhắc thận trọng. Những người có tóc khô yếu, mỏng, dễ gãy rụng không nên tẩy tóc; Tuân thủ tuyệt đối quy trình tẩy tóc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Trong quá trình tẩy tóc nếu thấy cảm giác quá khó chịu, người thực hiện ngừng ngay qua trình tẩy tóc và đến cơ sở y tế gần nhất hoặc chuyên khoa da liễu để được thăm khám kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]