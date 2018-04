10 bí mật về sức khỏe khiến bạn không thể tin được

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 01:52 AM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Những khám phá mới đây trong lĩnh vực sức khỏe của các chuyên gia sẽ có thể sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

1. Não bắt đầu lão hóa ở tuổi 25

Các nhà khoa học ở Đại học Y khoa Gdansk, Ba Lan, và Đại học Lancaster, Anh đã theo dõi bộ não và phát hiện ra rằng, quá trình trao đổi vật chất của dịch não tủy diễn ra chậm hơn từ tuổi 25. Nghĩa là, bộ não con người bắt đầu lão hóa khi ta 25 tuổi chứ không phải 40 tuổi như nhiều người lầm tưởng.

2. Phòng tập gym còn nhiều vi khuẩn hơn nhà vệ sinh

Một nhóm nghiên cứu đã chỉ ra nguy cơ nhiễm trùng ở phòng tập thể dục còn lớn hơn nhiều so với nhà vệ sinh công cộng. Nhóm này đã tìm thấy vi khuẩn trong phòng tập gym nhiều gấp 326 lần so với bất cứ chỗ nào trong WC. Ngoài ra, hơn 70% vi khuẩn có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng đều xuất hiện ở phòng tập gym.

Nơi bẩn nhất trong phòng tập gym là những chiếc xe đạp và máy chạy bộ. Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng khăn lau thiết bị thể dục trước khi dùng và tuyệt đối không chạm tay lên mặt trong lúc tập. Đồng thời, không nên đi chân trần trong phòng tập gym hoặc phòng thay đồ, phòng tắm.

3. Ngủ nhiều giúp giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt

Các nhà khoa học thuộc trường King's College London, Vương quốc Anh, đã thực hiện thí nghiệm với 42 tình nguyện viên khoẻ mạnh hoàn toàn và có thói quen ngủ ít hơn 8 giờ mỗi đêm. Một nửa số người tham gia đã phải ngủ ít hơn so với bình thường trong 1 tháng. Ngoài ra, họ còn được yêu cầu ghi chép lại mọi thứ đã ăn. Vào cuối thời gian của thí nghiệm, họ được yêu cầu tăng thời gian ngủ lên trung bình khoảng 21 phút/ngày.

Các phân tích cho thấy, ngay cả việc ngủ thêm lượng thời gian không đáng kể cũng dẫn đến việc giảm tiêu thụ thực phẩm ngọt xuống 10gram mỗi ngày. Việc ngủ nhiều hơn cũng khiến cơ thể giảm sự thèm ăn với carbohydrate.

4. Trà nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Các bác sĩ Trung Quốc cho rằng uống trà nóng có hại nhiều hơn lợi. Trong 9 năm, các chuyên gia đã theo dõi thói quen ăn uống và sức khoẻ của gần 500.000 người trong độ tuổi từ 30 đến 79. Kết quả là họ đã phát hiện ra 1.731 trường hợp ung thư thực quản. Và những người uống trà nóng thường xuyên mắc ung thư nhiều gấp 5 lần so với bình thường.

Do đó, các chuyên gia cho rằng đồ uống nóng hơn 65 độ C có thể gây nguy hiểm cho nội tạng. Ngoài ra, hút thuốc và uống rượu cũng gây nguy cơ mắc ung thư nhiều không kém.

5. Ánh sáng lờ mờ ảnh hưởng đến trí thông minh

Các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan State, Mỹ, đã tiến hành một nghiên cứu chứng minh rằng việc sống trong môi trường không đủ sáng khiến não làm việc kém. Trong quá trình thí nghiệm, những con chuột được nhốt trong môi trường ít ánh sáng và chúng trở nên không linh hoạt, quên đi rất nhiều thói quen đã được tập luyện trước đây.

Từ đó, các nhà nghiên cứu có cơ sở tin rằng môi trường thiếu sáng hoặc có ánh sáng yếu có mối liên hệ với nơ-ron thần kinh và khiến suy giảm trí nhớ. Nói cách khác, nó có thể khiến bạn bớt thông minh đi.

6. Trí tưởng tượng có thể giúp giảm đau

Nhà tâm lý học Kaya Peerdeman tại Đại học Leden, Pháp đã phát hiện ra điều thú vị về tác dụng của dược giả rằng: nếu bạn tưởng tượng việc tiêm một mũi thuốc không đau thì thực tế có thể bạn sẽ cảm thấy ít đau hơn. Thí nghiệm như sau: nhiều người được mời nhúng tay vào nước lạnh trong 1 khoảng thời gian, sau đó thực hiện lại quá trình này nhưng người tham gia tưởng tượng rằng bàn tay đang được đeo găng. Điều ngạc nhiên là hiệu ứng giả dược xuất hiện vì những người tưởng tượng tay đang được bảo vệ bằng găng tay cảm thấy ít đau hơn.

Peerdeman đang có kế hoạch kiểm tra và áp dụng phương pháp giả dược này vào phẫu thuật.

7. Cơ bắp già đi do đột biến trong tế bào gốc

Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska ở Thụy Điển cho thấy một đột biến lớn trong các tế bào gốc của cơ có thể làm suy giảm sự tái sinh của tế bào, dẫn đến hiện tượng suy yếu và già đi của cơ bắp.

Họ phát hiện ra rằng vào tuổi 70, mỗi tế bào gốc đã trải qua hơn 1 nghìn đột biến. DNA "vỡ" là hệ quả của sự phân chia tế bào. Nhưng trẻ nhỏ sẽ có cơ chế phục hồi axit nucleic tốt hơn so với ở người cao tuổi. Và hiện nay, các nhà khoa học muốn tìm hiểu xem việc tập thể dục của người già có thể làm chậm quá trình này không.

8. Chứng hói đầu có thể là dấu hiệu của bệnh tim

Hơn 2.000 thanh niên sống ở Ấn Độ đã tham gia nghiên cứu về mối liên quan giữa chứng hói đầu và bệnh tim. Các nhà khoa học nhận thấy những người bị bệnh tim mạch trở nên hói đầu hoặc tóc của họ chuyển sang màu trắng. Vì thế, bệnh hói đầu ở nam giới dưới 40 tuổi có thể là dấu hiệu của hệ thống tim mạch không khỏe mạnh.

9. Sự tự tin giúp người già ít bị ngã

Như ta đã biết, người già thường bị ngã khá nhiều do thị lực kém, hệ cơ và xương yếu đi. Nhưng các nhà khoa học tại University of Stirling tiến hành thí nghiệm và phát hiện ra rằng những người cao tuổi có lối sống tích cực và tự tin thường giảm 19% nguy cơ bị ngã so với những người cùng tuổi. Hiện tại, vẫn chưa có lý giải chính xác cho hiện tượng thú vị này.

10. Sống tích cực giúp giảm chứng suy giảm trí nhớ

Những nhà khoa học từ Đại học Northwestern đã quan sát nhóm người trong độ tuổi từ 80-100 tuổi và khám phá ra điều thú vị. Những người tham gia đều thường xuyên hút thuốc, uống rượu, cà phê, tiêu thụ các thực phẩm ăn nhanh hay thậm chí không ngủ đủ 8 tiếng/ngày. Điểm chung là tất cả họ đều có tinh thần lạc quan, tình cảm ổn định và tham gia các hoạt động xã hội. Do đó, việc sống tích cực có thể giúp cho người già giảm chứng suy giảm trí nhớ hiệu quả.