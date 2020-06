Nóng trong tuần: Xe tải cố đâm vào xe khác để hãm phanh, gây tai nạn thảm khốc 5 người chết

Xe tải cố đâm vào xe khác để hãm phanh, gây tai nạn thảm khốc 5 người chết; 3 người tử vong trong căn nhà rực lửa, nồng nặc mùi xăng... là những tin nóng nhất tuần qua.

Xe tải cố đâm vào xe khác để hãm phanh, gây tai nạn thảm khốc 5 người chết

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, thuộc thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xe tải mang BKS: 69C-051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển theo hướng Bình Phước về tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực trên, xe tải tông vào xe container mang BKS 51C-498.44 kéo theo rơ mooc BKS 51R-229.09 do tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu (ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau đó, xe tải do tài xế Bền điều khiển tiếp tục di chuyển khoảng 250m rồi tông vào sau xe tải mang BKS: 47C- 125.70 do tài xế Hồ Ngọc Sơn (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm xe này lao vào 9 xe máy đang đậu bên lề đường.

Chiếc xe do tài xế Bền điều khiển tiếp tục chạy thêm hơn 100m tông vào xe tải mang BKS 48C-035.79 do tài xế Nguyễn Đình Thắng (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước, làm xe này mất lái tông vào bên phải đè 4 xe máy.

Sau khi va chạm vào các phương tiện, tài xế Ngô Văn Bền tiếp tục điều khiển xe chạy hơn 1km rồi lao xuống vực, lật nghiêng.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã làm 5 người chết, 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Qua test nhanh, lái xe Bền có kết quả âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, lái xe Ngô Văn Bền khai nhận, khi lưu thông đến đoạn đường trên, tài xế đã đạp thắng nhưng thắng không ăn. Lúc này tốc độ khoảng 40 đến 50km/h. Ngay lập tức, tài xế đã cho xe va chạm với xe container để dìu xe. Tuy nhiên, chiếc xe tiếp tục chạy được 300m thì cho va chạm vào xe tải mang BKS: 47C- 125.70. Tiếp đó, tài xế cho xe va vào xe tải mang BKS: 48C-035.79. Tuy nhiên, xe vẫn tiếp tục chạy gần 1km lái xe cho xe lao xuống vực rồi lật nghiêng.

3 người tử vong trong căn nhà rực lửa, nồng nặc mùi xăng

Rạng sáng 12/6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ đoạn cuối đường 21E gần chợ Cây Da Sà, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM, nên hô hoán, gọi cứu hỏa. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì càng xịt nước, lửa càng cháy lan. Vụ cháy khiến 3 người tử vong.

3 nạn nhân được xác định là chị Đào Thị D. (35 tuổi), cháu Đào Văn T. (13 tuổi) và cháu Lê Văn H. (12 tuổi).

Phòng trọ cháy rụi sau vụ phóng hỏa

Trưa 13/6, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên Phan Văn Quang (hay còn gọi là Chín, 55 tuổi, quê Long An) do có hành vi phóng hỏa làm chết 3 người.

Theo thông tin ban đầu, ông Chín và chị D. có quan hệ tình cảm. Thường ngày, ông ta giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) buôn bán. Chị D. cùng con gái sống ở phòng trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Chiều 13/6, Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” và tạm giữ đối tượng này.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày dưới hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ C

Khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga khoảng 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C. Khi phát hiện, trên người cháu bé không được mặc quần áo và bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng tai và cuống rốn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày ở hố ga đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, UBND và Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Đến chiều ngày 9/6, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (SN 1989; trú tại Hà Tĩnh, là mẹ cháu bé).

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội.

Bác sĩ điều trị cho bé cho biết, sau 4 ngày điều trị, hiện bé sơ sinh có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý khác như: suy gan, thận. Về tai và mắt của bé, bác sĩ không phát hiện bất thường, tai chỉ bị nhiễm trùng ngoài, hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bé vẫn đang được kiểm soát tốt.

Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Sáng 9/6, kết luận phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho tương lai gần để mở cửa hội nhập; tiếp tục xây dựng Việt Nam là điểm đến an toàn của thế giới.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ

Tại cuộc họp, Thủ tướng đồng ý cho các chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam, kể cả công nhân lành nghề, để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc tại Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Ngoại giao đề xuất các đường bay, chuyến bay phù hợp. UBND các tỉnh, thành phố bố trí địa điểm cách ly, tổ chức đón tiếp, xét nghiệm thuận lợi theo quy định.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý với các đề xuất tại phiên họp cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường và karaaoke; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là việc buôn bán, sử dụng ma túy.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành qua tòa nhà Quốc hội

Sáng 8/6, khối Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội.

Đại diện Đoàn CSCĐ Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) cho biết đơn vị được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăn nuôi, chăm sóc, nhân giống và phát triển đàn ngựa, sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đại diện Đoàn CSCĐ Kỵ binh, biên chế Đoàn CSCĐ Kỵ binh là giống ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn.

Ngoài ra, có thể sử dụng lực lượng Cảnh sát Kỵ binh tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ cấp quốc gia đón nguyên thủ quốc gia, tham gia diễu binh, diễu hành cấp nhà nước khi được cấp thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, Đoàn có thể tham gia đua ngựa tại hội thao quân sự quốc tế, các giải đua ngựa trong nước.

Máy bay trượt khỏi đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất tạm đóng cửa

Ngày 14/6, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11h23. Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Đại diện Vietjet cho biết sự cố do ảnh hưởng của mưa gió lớn tại khu vực sân bay. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn. Hãng đã giải phóng toàn bộ hành khách.

Bánh xe của máy bay bị lầy vào bãi có ven đường băng.

Tuy nhiên, sự cố khiến đường bay 25L-07R bị ảnh hưởng chưa thể khai thác trở lại, trong khi đường băng 25R-07L đang bảo trì khiến sân bay phải tạm thời đóng cửa.

Đại diện một hãng hàng không cho hay đã nhận được thông báo trong hệ thống về việc sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đến 17 giờ chiều nay mới khai thác trở lại.

Việc đóng cửa tạm thời sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đến 17 giờ chiều nay đã ảnh hưởng đến tình hình khai thác của các hãng hàng không vận chuyển khách đi/đến TP.HCM.

