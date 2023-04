Nguyễn Văn Đương, niềm hy vọng vàng bất đắc dĩ của Boxing Việt Nam tại Sea Games 32

Kỳ SEA Games chuyển giao của Boxing Việt Nam Khác với những kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á trước đây, đội tuyển Boxing Việt Nam đến với SEA Games 32 mà không có nhiều cái tên quen thuộc như Trương Đình Hoàng, Trần Văn Thảo. Một số võ sĩ dày dạn kinh nghiệm của Boxing Việt Nam như Trịnh Thị Diễm Kiều, Trần Thị Oanh Nhi cũng không góp mặt giống những lần tập trung đội tuyển quốc gia trước đây nữa. Về phía Trương Đình Hoàng, "Quyền vương" đã thông báo chia tay các giải đấu trong nước sau khi kết thúc năm 2022. Giờ đây, anh muốn giành toàn thời gian để thi đấu Boxing chuyên nghiệp. Câu chuyện tương tự cũng đến với Diễm Kiều, khi nữ võ sĩ Quân đội quyết định chuyển sang công tác huấn luyện sau khi kết thúc một năm đáng nhớ với bản thân. Trong khi đó, Trần Văn Thảo không được dự SEA Games 32 do không vô địch quốc gia. Anh để thua võ sĩ Trần Văn An (Hà Nội) trong trận chung kết Đại hội Thể thao Toàn quốc. Đó là trận đấu Trần Văn An thi đấu hoàn toàn áp đảo, và giành chiến thắng một cách xứng đáng. Trường hợp của Oanh Nhi đặc biệt hơn cả khi cô tạm nghỉ thi đấu để chuẩn bị làm mẹ. Ngoài những cái tên kể trên, Boxing Việt Nam còn có 2 gương mặt đáng tiếc sẽ không thi đấu ở SEA Games 32 là Vương Thị Vỹ, Trần Thị Linh. Họ đều là đương kim vô địch SEA Games 31, nhưng không thể tranh tài do chương trình thi đấu SEA Games 32 không có hạng cân sở trường. Thay vào đó, Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Phương Hoài sẽ là 3 đại diện của Boxing nữ Việt Nam.