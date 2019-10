Xuất khẩu hồ tiêu vào Myanmar, doanh nghiệp Việt bị bạn hàng “bỏ bom”

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Một số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu sang Myanmar bị bạn hàng “bỏ bom”. Hải quan Myanmar khuyến cáo các lô hàng hồ tiêu sẽ không được tái xuất về Việt Nam mà sẽ tiến hành đấu giá, bổ sung công quỹ.

Kinh Doanh Sự kiện:

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Myanmar, Công ty Ngwe Galon Min của Myanmar (Ngwe Galon Min Co., Ltd; địa chỉ: 446/447, Konzedan Street, Thein Gyi Zay (A) Yone, Pabedan Tsp, Yangon) đã bị Hải quan Myanmar đưa vào danh sách theo dõi.

Hải quan Myanmar khuyến cáo các lô hàng hồ tiêu do doanh nghiệp nêu trên nhập khẩu nhưng không làm thủ tục nhận hàng sẽ không được tạo điều kiện cho tái xuất về Việt Nam và sẽ tiến hành đấu giá, sung công quỹ (nếu không làm thủ tục thông quan trong vòng 60 ngày kể từ khi cập cảng).

Trước đó, một số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu trắng và tiêu đen sang Myanmar trong thời gian từ giữa năm 2018 đến đầu năm 2019 thường xuyên bị doanh nghiệp nhận hàng là Ngwe Galon Min Co., Ltd., (nhà nhập khẩu) từ chối làm thủ tục nhận hàng với lý do: gặp khó khăn về tài chính, chất lượng hạt tiêu không đảm bảo… Doanh nghiệp này chỉ thanh toán tiền đặt cọc (10-30% giá trị lô hàng), trì hoãn thanh toán và thậm chí từ chối nhận hàng khi hàng đã đến cảng Yangon, Myanmar.

Theo nhận định của Thương vụ tại Myanmar, lý do doanh nghiệp Myanmar không nhận hàng chủ yếu do giá tiêu xuống thấp vào thời điểm giao hàng so với dự kiến ban đầu. Một số nhà xuất khẩu Việt Nam đã phải làm thủ tục tái xuất về nước để tránh thiệt hại.

Theo Luật Myanmar, nếu hàng hóa nhập khẩu cập cảng mà không làm thủ tục thông quan trong vòng 60 ngày thì lô hàng đó sẽ được đưa ra đấu giá, sung công quỹ.