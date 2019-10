Xuất khẩu sắn cạnh tranh khốc liệt với Thái Lan, Lào, Campuchia

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019 08:14 AM (GMT+7)

Dự báo 3 tháng cuối năm 2019, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ gặp cạnh tranh khốc liệt từ các nước Thái Lan, Campuchia và Lào, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sắn từ các nước này.

Kinh Doanh Sự kiện:

Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho thấy, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 9/2019 ước đạt 198 nghìn tấn với giá trị đạt 78 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,54 triệu tấn (598 triệu USD), giảm 15,7% về khối lượng và giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Dù vậy, nếu so với tháng trước, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đã có sự tăng nhẹ, tăng 9,4% về lượng và 9,2% về giá trị so với tháng 8.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sang các thị trường hầu hết đều suy giảm, lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Malaysia.

Xuất khẩu sắn 9 tháng đầu năm giảm 15,7% về khối lượng và giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019, chiếm tới 88,6% giá trị xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam.

Xuất khẩu sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 1,36 triệu tấn tương đương 530,3 triệu USD, giảm 7,5% về khối lượng và giảm 3,5% về giá trị so với cùng kì năm 2018.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm do sự suy giảm cầu nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Trung Quốc.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), lượng nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2019 giảm 33,9% so với cùng kì năm 2018. Nhập khẩu sắn lát từ Việt Nam và Thái Lan giảm mạnh, lần lượt là 64,3% và 34,7%, tăng nhập khẩu từ Lào (tăng 181,2 lần).

Mặt khác, Trung Quốc tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt các quy định về nhãn mác, bao bì, thông tin sản phẩm tinh bột sắn Việt Nam và giảm thuế VAT với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch thêm 3% từ mức 16% xuống còn 13% đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu qua đường biên mậu.

Giá xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn bình quân 9 tháng đầu năm đạt 388 USD/tấn, tăng 1,5% so với cùng kì năm trước.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo 3 tháng cuối năm 2019, xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc sẽ gặp canh tranh khốc liệt từ các nước Thái Lan, Campuchia và Lào, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sắn từ Lào và sản lượng sắn của Campuchia niên vụ 2019-2020 tiếp tục giảm thêm 20% so với vụ trước.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ có dấu hiệu khởi sắc hơn do: Sắp vào mùa thu hoạch, nguồn cung trở nên dồi dào hơn. Mặc dù sản lượng dự kiến sẽ sụt giảm so với niên vụ trước. Sản lượng sắn tại Tây Nguyên có thể giảm tới 50% do khô hạn và dịch bệnh.

Trong khi đó, hạn hán và dịch bệnh đe dọa cũng làm giảm 20% sản lượng của Thái Lan trong niên vụ 2019 – 2020; Tồn kho tại các doanh nghiệp của Trung Quốc gần như bằng không.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhập khẩu cồn từ Mỹ giảm do thuế nhập khẩu cao (45%) trong khi Trung Quốc thực hiện Kế hoạch mở rộng sử dụng cồn ethanol, đạt 10 triệu tấn đến năm 2020, khiến nhu cầu nhập khẩu sắn tăng gấp đôi (ước tính tỷ lệ 2-2,3 kg sắn cho 1 lít ethanol).