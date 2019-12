Tràn lan hàng giả, hàng nhái cuối năm

Dịp cuối năm khu chợ Bình Tây, An Đông - chợ sỉ lớn nhất nhì thành phố về hàng tiêu dùng và thời trang, rất nhiều sản phẩm giày dép, đồng hồ, túi xách... thương hiệu các nước tràn về bán công khai. Khi nghe chúng tôi muốn lấy hàng kinh doanh, một tiểu thương sạp A.H (chợ An Đông, quận 5) cho xem những đôi giày “made in China và giới thiệu là hàng cao cấp với đủ các tên gọi như Cross, Nike... dán tem nhãn Việt Nam. Thắc mắc vì sao hàng Trung Quốc mà dán tem Việt Nam, người này phân trần: “Bữa giờ quản lý thị trường làm dữ lắm, chúng tôi không dám trưng hàng nhiều, chỉ khi nào khách đặt tiền thì sẽ có người giao hàng”