Thị trường quà tặng và đồ trang trí Tết Quý Mão đa dạng với hình mèo ngộ nghĩnh

Phong bao lì xì họa tiết mèo dễ thương

Mỗi năm Tết đến, phong bao lì xì là thứ không thể thiếu. Mỗi năm thị trường lại có những mẫu lì xì độc đáo và bắt mắt. Năm nay thị trường bao lì xì đa dạng và phong phú về kiểu dáng và mẫu mã. Đáp ứng nhu cầu của năm Quý Mão, các phong bao lì xì có hoạt tiết mèo chiếm chủ đạo. Từ những phong bao lì xì trang nhã, lịch sự tới các mẫu mã kute, tất cả đều có in hình chú mèo ngộ nghĩnh nhé. Hiện ở các phố bán đồ lưu niệm như Hàng Mã, Lương Văn Can, hay các hiệu sách, cửa hàng vật phẩm… đều có bán.

Nhứng phong lì xì in hình mèo ngộ nghĩnh là chủ đạo của năm nay

Nhiều tiểu thương online cũng đã đăng mặt hàng này ngay từ đầu tháng với mức giá rẻ, thu hút nhiều người mua. Giá được bán với nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào chất liệu và kích thức của bao lì xì. Mẫu in hình những chú mèo ngộ nghĩnh giá bán 20.000 đồng/set 10 cái.

Trang trí họa tiết mèo

Đồ trang trí ngày Tết Quý Mão, họa tiết chú mèo cũng độc chiếm. Từ giấy dán cửa hình mèo với màu đỏ may mắn, tới chuông treo cửa, tượng trang trí hình mèo. Giá của các loại giấy dán cửa nằm trong khoảng 10- 20.000/cái tùy cỡ to nhỏ và chất liệu. Các loại chuông treo cửa cầu may trung bình 20-30.000.

Ngoài ra, con vật thứ tư trong 12 con giáp ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật… không phải là mèo mà là thỏ. Bởi vậy mà đồ trang trí có hình chú thỏ cũng được bày bán nhiều.

Các đồ trang trí Tết bắt mắt

Quà lưu niệm hình mèo

Ngoài bao lì xì, đồ trang trí, các mặt hàng quà tặng hay đồ lưu niệm năm nay cũng ngập tràn hình họa tiết mèo. Chẳng hạn gối ôm, găng tay, dép đi trong nhà, mèo bông… đều có thể là những món quà tặng cực kute. Giá của các loại thú bông này tùy thuộc kích cỡ.

"Năm nay là năm con mèo nên tôi lựa chọn các đồ trang trí, quà lưu niệm hình mèo để tặng cho bạn bè, người thân của mình. Giá của các loại đồ vật này không cao mà nhìn đáng yêu" – chị Nguyễn Thị Minh, một khách hàng đang lựa chọn quà chia sẻ.

Những món quà tặng hình chú mèo đáng yêu

