Tạm giữ container chở hàng trăm thùng xốp chứa thịt động vật không rõ nguồn gốc

Sáng 29/12, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng Công an huyện phát hiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Xe đầu kéo BKS 51D-467.22 kéo theo rơ moóc BKS 51R-077.98 chở số lượng lớn thịt động vật không rõ nguồn gốc.

Trước đó, tổ công tác Công an huyện Phong Điền và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT địa bàn. Qua đó phát hiện xe đầu kéo BKS 51D-467.22 kéo theo rơ moóc BKS 51R-077.98 do tài xế Cao Thanh Tài (SN 1990, trú tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được cơ quan Công an tạm giữ để xử lý.

Qua kiểm tra, phát hiện trên rơ moóc BKS 51R-077.98 chở 25 thùng xốp đựng trứng gà non, 430 thùng xốp đựng chân gà, 5 thùng chả cốm, 17 thùng xúc xích các loại, 105 thùng thịt bò, 30 thùng thịt heo, 80 thùng chân cánh gà. Số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên tổ công tác lập biên bản vi phạm.

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô tải BKS 50H-174.79 do Trương Quang Phước (SN 2000, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển vận chuyển 506 cái áo quần và 101 đôi giày dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản, tạm giữ hàng hàng hóa, phương tiện để xử lý.

Nguồn: https://cand.com.vn/Thi-truong/tam-giu-container-cho-hang-tram-thung-xop-chua-thit-dong-vat-khon...