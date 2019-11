Siêu thị dự trữ thịt lợn đông lạnh, không tăng giá để giữ khách

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 11:30 AM (GMT+7)

Trong cơn bão tăng giá của thịt lợn tại các chợ truyền thống, nhiều siêu thị cũng tăng nhưng ở mức độ vừa phải. Nhiều siêu thị cho biết, sức mua thịt lợn tăng mạnh và dự trữ nguồn cung thịt đông lạnh nếu thiếu thịt tươi sống.

Biến động giá thịt lợn Sự kiện:

Thịt lợn tại cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị tăng giá nhưng vẫn thấp hơn chợ truyền thống

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc siêu thị Coopmart Hà Đông chia sẻ, trong cơn bão giá thịt lợn, hệ thống siêu thị làm việc với nhà cung ứng để đảm bảo không thiếu thịt tươi sống cho người tiêu dùng. So với trước, hiện thịt lợn tại siêu thị chỉ tăng nhẹ và hiện đang rẻ hơn so với ngoài chợ truyền thống.

“Nhiều người dân vào siêu thị mua thịt lợn nhiều hơn trước. Nếu sức mua tăng cao và nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, để đảm bảo luôn đủ thịt lợn bán cho khách hàng, siêu thị sẵn sàng cung cấp kho dự trữ thịt đông lạnh hàng chục nghìn tấn của tổng công ty trong TP.HCM ra ngoài Hà Nội cho dân”, bà Dung nói.

Còn đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết, trung bình mỗi ngày, hệ thống siêu thị Big C tiêu thụ hơn 5 - 7 tấn. Big C cam kết sẽ không có bất cứ biến động nào về giá, số lượng trong thời gian tới và luôn đảm bảo nguồn cung không lo thiếu hụt thịt lợn.

Tại chuỗi hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm, Sói Biển, Meat Deli, giá thịt lợn trung bình 150.000 đồng/kg vẫn thấp hơn so với chợ truyền thống nên nhiều khách hàng lựa chọn vào cửa hàng thực phẩm sạch mua thịt.

Trong khi đó, tại chợ truyền thống ngày 21/11, giá lợn thương phẩm tiếp tục tăng giá. Giá thịt lợn bán tại các chợ dân sinh dao động quanh mức 170.000 - 210.000 đồng/kg đối với ba rọi và sườn non. Riêng các loại nạc đùi, xương ống, chân giò, lưỡi lợn giá quanh mức 90.000 - 170.000 đồng/kg. Giá thịt đùi ở mức 120.000 – 160.000 đồng/kg, tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg so với đầu tuần.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu thịt lợn tăng lên 22.300 tấn/tháng vào dịp Tết Nguyên đán. Nhằm bảo đảm nguồn hàng hóa phục vụ Tết Canh Tý 2020, ngoài nguồn cung tại chỗ, Sở Công Thương đã vận động các doanh nghiệp dự trữ thịt lợn cấp đông và thịt phục vụ sản xuất thực phẩm chế biến.

Hiện có 22 doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường đã đăng ký, dự trữ lương thực thực phẩm, hàng hóa bình ổn trị giá 9.412 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với kế hoạch được giao.

Riêng mặt hàng thịt lợn, thành phố đã chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thay thế một phần nhu cầu thịt lợn trong dịp Tết. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có sản lượng chăn nuôi thịt lợn cao, ít bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi để doanh nghiệp kết nối nguồn cung, bảo đảm nguồn cung tại hệ thống… nên dự báo tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến khó có thể xảy ra.

Trước đó, tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành về bình ổn giá trong bối cảnh giá thịt lợn đang tăng cao ngày 18/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, Bộ, ngành cần nhận định sát, đúng tình hình, tránh cực đoan duy ý chí hoặc phức tạp hóa vấn đề, tạo lạm phát kỳ vọng. Bởi, theo ông Huệ "không ai gói bánh chưng bằng thịt gà, thịt dê". Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có chủ quan quá không khi nói không thiếu hụt nguồn cung?

Phó Thủ tướng khẳng định giá thịt lợn đã tăng 18,64% vượt cả dự báo từ đầu năm 2019, nhất là xuất hiện tình hình phức tạp về đầu cơ thịt lợn. Một bộ phận thương lái, đầu nậu liên kết với cơ sở chăn nuôi găm hàng và đẩy giá lên cao so với thực tế, dẫn tới người sản xuất không được lợi mấy, chỉ nhóm trung gian được lợi.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/sieu-thi-du-tru-thit-lon-dong-lanh-khong-tang-gia-de-giu-khach-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/sieu-thi-du-tru-thit-lon-dong-lanh-khong-tang-gia-de-giu-khach-1489187.tpo