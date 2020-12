Nóng tuần qua: Ô tô giảm tới 900 triệu đồng, khách mua chờ “mòn mỏi”

Chủ Nhật, ngày 06/12/2020 15:57 PM (GMT+7)

Ô tô giảm giá mạnh, “gà đồi Ba Vì” giá rẻ bất ngờ, giá lợn hơi biến động... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Ô tô giảm giá tới 900 triệu đồng/chiếc

Trong tháng cuối cùng của năm 2020, nhiều hãng xe tiếp tục tung ra những ưu đãi hấp dẫn giúp nhiều mẫu xe được giảm giá cả trăm triệu đồng. Tranh thủ cơ hội, nhiều gia đình đã xuống tiền mua xe khiến đại lý rơi vào cảnh “cháy hàng”.

Nhiều hãng xe đã đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm như giảm giá 10% giá xe, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, tặng ưu đãi 100% phí trước bạ, dành tặng 1 bơm lốp điện tử...

Cụ thể, Range Rover Vogue đang có giá bán từ 8,565 tỷ đến 8,975 tỷ đồng, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được từ 856,5 đến gần 900 triệu đồng.

Trước nhu cầu mua xe tăng của người dân, một số đại lý Vinfast đã rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Hãng xe Việt Nam Vinfast cũng đã công bố chính sách giá bán mới nhất áp dụng đến hết năm 2020. Theo đó, Vinfast Fadil giá chỉ từ 359 triệu đồng, Vinfast Lux A 2.0 giá chỉ từ 928 triệu đồng và Vinfast Lux SA 2.0 giá chỉ từ 1,290 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng được tặng thêm đến 50 triệu đồng khi tham gia chương trình “đổi cũ lấy mới”, sử dụng voucher mua xe VinFast do Vinhomes dành tặng.

Với nhiều ưu đãi như thế này, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng. Anh Hồng Sơn, nhân viên kinh doanh tại một showroom VinFast ở Hưng Yên chia sẻ trước nhu cầu mua xe cuối năm tăng mạnh của người dân đã khiến showroom rơi vào tình trạng “cháy xe” khi xe chưa về đại lý đã được khách đặt mua hết. Do đó, nhiều khách hàng chỉ có thể đặt cọc tiền và chờ ngày để được giao xe.

Thu giữ kho hàng thời trang "sida" nhập lậu lớn nhất miền Bắc

Ngày 01/12/2020, đội QLTT số 1 (đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả) thuộc cục QLTT Quảng Ninh phát hiện, kiểm tra và bắt giữ kho quần áo tại thôn Đông Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.

Tại thời điểm đó, lực lượng QLTT phát hiện 509 kiện (tổng cân nặng 28,3 tấn) quần áo đã qua sử dụng có dấu hiệu nhập lậu. Chủ kho hàng là bà Bùi Thị Hoa Mai, sinh năm 1994, địa chỉ thường trú tại thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.

Bà Bùi Thị Hoa Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ngay sau khi phát hiện vụ việc đội QLTT số 1, cục QLTT Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hư đặc sản “gà đồi Ba Vì” giá rẻ

Những con “gà đồi Ba Vì” đang được bán giá rất rẻ trên thị trường, chỉ 80.000 đồng/con nặng khoảng 1,2-1,4kg đã làm sạch. Đây có phải là gà đồi Ba Vì, chất lượng thực sự thế nào?

Trên mạng xã hội, người dùng sẽ thấy những bài đăng bán "gà đồi Ba Vì" giá rẻ tràn lan.

Nói về vấn đề này, ông Trần Đình Thành, Chủ tịch Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, khẳng định đó không thể là gà đồi Ba Vì. “Vì loại gà đồi Ba Vì thường phải nuôi khoảng 6 – 7 tháng mới xuất bán được nên giá bán không thể rẻ như vậy được”, ông cho hay.

Theo ông, gà đồi Ba Vì sống: con mái nặng khoảng 1,4 – 1,6kg/con; con trống nặng khoảng 2,2 – 2,4kg/con. Còn khi mổ, loại gà này sẽ hao hụt khoảng 500 – 700 gram. Hiện, giá gà sống bán tại trang trại vào 90.000 đồng/kg, còn gà thành phẩm có giá từ 180.000 – 190.000 đồng/kg.

Bệnh dịch bùng phát, giá lợn hơi tăng cao dịp cuối năm?

Trong những tháng cuối năm, nhiều địa phương có dấu hiệu lợn chết hàng loạt do dịch bệnh. Cơ quan chức năng ở các tỉnh đã tiến hành khoanh vùng, vệ sinh tiêu độc khử trùng quanh các khu vực chăn nuôi và tiêu hủy toàn bộ số lợn bị bệnh; đồng thời, tăng cường giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Nguyên nhân bùng dịch chủ yếu được xác định là do tái đàn nhiều, việc kiểm soát dịch gặp khó khăn. Phần khác, do môi trường ô nhiễm nặng nề sau mưa bão cũng ảnh hưởng đến việc tái dịch. Mầm bệnh từ ổ dịch cũ tái phát, một số hộ chăn nuôi mua heo giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch cũng là nguyên nhân khiến dịch bùng phát trở lại.

Khảo sát thị trường cho thấy, giá heo hơi hôm nay (30/11), tại miền Bắc tăng mạnh trong khi miền Nam giảm mạnh. Giá lợn hơi tăng cao nhất đang ở mức 72.000 đồng/kg.

Dự đoán của giới chuyên môn cho thấy từ giờ đến cuối năm giá heo hơi sẽ tăng dần do nhu cầu thực phẩm cuối năm luôn tăng.

Ngưng giảm phí trước bạ, giá ô tô sẽ tăng

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ không được gia hạn hỗ trợ lệ phí trước bạ giống nhiều đối tượng khác.

Thông tin trên khiến các hãng ô tô và người tiêu dùng hụt hẫng. Bởi lẽ thời gian qua, nhờ được giảm phí trước bạ mà thị trường ô tô Việt Nam nhận được những tín hiệu tích cực. Tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường liên tục tăng trưởng khá cao.

Bằng chứng rõ nhất là trong tháng 9-2020, tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường tăng đến 32% so với tháng 8-2020, theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Đến tháng 10-2020, doanh số bán ô tô đạt gần 33.300 xe, tăng 22% so với tháng 9 và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới kinh doanh ô tô có chung nhận định, nếu phí trước bạ ô tô không được tiếp tục giảm trong năm 2021 sẽ khó kích cầu thị trường, thậm chí thị trường sẽ ảm đạm trở lại. Từ đó, các doanh nghiệp và người lao động ngành này thêm khó khăn vì đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhiều chủ đại lý bán ô tô đều bày tỏ lo lắng tới đây nếu không giảm phí trước bạ nữa sẽ không tạo được sự cạnh tranh nhau trên thị trường và các hãng xe sẽ giữ giá, người tiêu dùng không được hưởng lợi.

