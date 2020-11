Nóng tuần qua: Tivi giảm hàng trăm triệu/chiếc, sao người dùng vẫn ngó lơ?

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 16:30 PM (GMT+7)

Tivi hạng sang giảm giá mạnh, hàng châu Âu giá rẻ tràn ngập thị trường trong nước, xe ôtô khan hàng khiến giá đẩy lên cao... là những tin tức thị trường đáng chú ý tuần qua.

Hàng loạt tivi hạng sang giảm giá “kịch sàn”

Nhằm kích cầu mua sắm, các siêu thị điện máy đang tung ra hàng loạt gói ưu đãi, khuyến mại lớn chưa từng thấy. Giảm mạnh nhất phải nói đến các dòng tivi thông minh hạng sang, có chiếc giảm hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử tại quầy bán đồ điện máy tại siêu thị trên đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), nhiều tivi hạng sang giảm giá, có những chiếc giảm đến hơn 50 triệu đồng.

Trong khi đó, trên website của hệ thống siêu thị điện máy có tiếng trên thị trường, có những chiếc tivi giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, TV LG OLED 77 inch giảm tới gần 300 triệu đồng khi giá niêm yết trước kia là 650 triệu, nay chỉ còn 357,5 triệu đồng.

Có những chiếc TV giảm đến hơn 80 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình).

Dù giảm giá sâu, khách đến mua hàng vẫn hết sức thưa thớt. Theo anh Phan Văn Tốn, đại diện hàng điện máy trên đường Thái Hà, mỗi sản phẩm điện máy thường có thời hạn bảo hành từ 1-2 năm, thậm chí có những sản phẩm dùng cả chục năm không hỏng. Trong khi đó, các hãng sản xuất lại liên tục đổi mới công nghệ, tăng năng suất, sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới với hàng triệu sản phẩm mỗi năm nên việc cung vượt quá cầu cũng làm cho giá mặt hàng này ngày càng giảm, nhất là các dòng sản phẩm đã lỗi mốt.

Hàng châu Âu về Việt Nam có giá rẻ chưa từng thấy

Chưa bao giờ tại thị trường Việt Nam lại có thể dễ dàng mua hàng nông sản, thực phẩm châu Âu với giá “siêu rẻ” như hiện nay. Đơn cử như giá cua hoàng đế chỉ còn 1,2 triệu đồng/kg, tôm hùm Alaska chỉ từ 1,1 triệu đồng/kg, táo Pháp chỉ 39.000 đồng/kg…

Theo tìm hiểu của PV, từ ngày 1/8, Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực giúp người tiêu dùng hưởng lợi. Theo các chuyên gia, các nhóm hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng của châu Âu cũng sẽ góp mặt nhiều hơn với giá ưu đãi trên các kệ hàng tại Việt Nam.

Trong cam kết của Hiệp định EVFTA, Việt Nam sẽ bỏ gần 1 nửa số dòng thuế cho hàng hóa từ EU, sau 7 năm sẽ tăng lên 91,8% và sau 10 năm sẽ xóa bỏ thuế quan khoảng 98,3% dòng thuế. Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội mua các sản phẩm mang thương hiệu châu Âu ngay tại Việt Nam với giá tương đương.

Ông Nguyễn Thái Dũng, TGĐ BRG RETAIL, đơn vị đang vận hành chuỗi hơn 100 siêu thị tại Việt Nam cho hay, từ tháng 08/2020 khi Hiệp định EVFTA - ưu đãi thuế quan giữa Việt Nam và các nước Châu Âu có hiệu lực, nhiều mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm sẽ giảm giá theo cam kết. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được mua hàng chất lượng cao từ Châu Âu với giá hợp lý.

Không hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ô tô nội sau 31/12

Ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu theo quy định. Chính sách này được áp dụng từ ngày 29/6 đến hết ngày 31/12/2020.

Việc ô tô lắp ráp trong nước được hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%, nhiều mẫu xe thậm chí được hỗ trợ toàn bộ 100% lệ phí trước bạ khi cộng cả chính sách của Chính phủ lẫn chính sách của nội bộ nhà sản xuất, đã kích thích cho một cuộc đua giảm giá, khuyến mại trên toàn thị trường.

Sẽ không hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ô tô nội sau 31/12/2020.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 29/6 đến nay đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 3.700 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ xe CKD, đại sứ quán một số nước như Indonesia, Thái Lan và Hiệp hội Eurocham đã có ý kiến và kiến nghị về việc phân biệt đối xử giữa xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và xe CKD.

Chính vì thế, Bộ Tài chính trình đề xuất Chính phủ khi Nghị định số 70/2020/NĐ-CP hết hiệu lực (từ ngày 1/1/2021) không tiếp tục xem xét kéo dài việc giảm phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

Trong kì điều hành lần này, Liên Bộ thực hiện trích lập quĩ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu. Cụ thể, không trích lập quỹ bình ổn đối với xăng E5RON92 và dầu mazut.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.494 đồng/lít.(tăng 609 đồng)

- Xăng RON95-III: không cao hơn 15.351 đồng/lít.(tăng 650 đồng/lít)

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.434 đồng/lít.(tăng 596 đồng/lít)

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.380 đồng/lít.(tăng 576 đồng/lít)

- Dầu mazut: không cao hơn 11.742 đồng/kg.(tăng 651 đồng/kg).

Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15h chiều ngày 26/11.

Xe sang nhập khẩu khan hàng, có xe chênh hơn 200 triệu chỉ sau vài tháng

Do không có xe mới nhập về, nhiều dòng xe sang khan hàng bỗng tăng giá đột biến. Trên thị trường, có xe chỉ sau khoảng 3 tháng đã bị “đội giá” tới gần 300 triệu/xe.

Tại thời điểm quý 2 và 3 vừa qua, mẫu xe Ford Explorer được các đại lý giảm giá kèm phụ kiện tới hàng trăm triệu đồng/xe so với giá niêm yết, xuống còn 1,9 tỷ đồng/chiếc. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 11, do thị trường khan hàng nên vẫn mẫu xe đó, có đại lý đã bán chênh 150 triệu đồng so với giá niêm yết. Như vậy, chỉ sau khoảng 3 - 4 tháng khách hàng mua xe Ford Explorer phải chịu chênh từ 200 - 250 triệu/xe. Hiện, trên thị trường mẫu xe này được các đại lý bán với giá 2,1 tỷ đồng/xe, trong đó nhiều đại lý đã hết hàng từ lâu.

Một số dòng xe sang khác như hãng Mercedes, Lexus, Volvo Việt Nam... cũng trong tình trạng khan hàng, khách đặt đều phải chờ đợi.

Nói về tình trạng này, đại diện các đại lý đều cho rằng số lượng xe ô tô nhập khẩu liên tục giảm do các doanh nghiệp (DN) giảm lượng nhập về. Điều này đã tạo ra sự khan hiếm nguồn cung, kéo theo giá cũng tăng lên.

Được biết, không chỉ xe mới tăng giá, mà tại các salon xe cũ, do khan hàng nên một số xe nhập khẩu hạng sang cũng tăng cả trăm triệu “ăn theo”. Hiện một số mẫu xe cũ rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

