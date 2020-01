Nhìn đặc điểm này biết ngay rau củ quả tươi ngon hay “ngậm” thuốc

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

Việc lựa chọn được rau củ quả sạch để làm mâm cơm cho gia đình luôn là vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm cách nào để nhận biết được rau củ quả đó sạch, tươi ngon và an toàn?

Theo chia sẻ của một số người bán hàng lâu năm, việc lựa chọn rau củ quả tươi ngon, không có thuốc... không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ nhìn bề ngoài, người tiêu dùng có thể nhận biết qua một số mẹo sau:

Hình dáng bên ngoài

Người tiêu dùng nên chọn loại rau củ quả tươi nguyên vẹn, không bị trầy xước hay dập nát, nhìn rau củ quả không bị thối hoặc thâm nhũn phần cuống. Mọi người sử dụng các loại củ, quả như bầu, bí, su su... sẽ an toàn hơn, người trồng – người bán cũng ít sử dụng thuốc hơn.

Riêng với rau, các cây rau có lá xanh mướt, non, to mập thường là do phun thuốc kích thích. Loại rau có thuốc chỉ cần để từ sáng đến chiều là có thể bị nẫu, héo rũ.

Những củ, quả có vẻ ngoài căng mọng và nhìn đẹp mắt có thể là đã bị tiêm thuốc. Các củ, quả có trọng lượng vừa phải, cầm chắc tay và nặng thì nên chọn để đảm bảo an toàn hơn.

Người tiêu dùng nên để ý kỹ một số đặc điểm để tránh mua phải rau củ quả "ngậm" thuốc. Ảnh minh họa.

Màu sắc

Các loại rau xanh hay củ, quả đều nên chọn những sản phẩm có màu sắc tự nhiên, không bị héo. Nếu nhìn thấy có màu sắc bất thường, người dùng tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp, rau củ quả có màu nhìn quá bóng bẩy, nhìn quá mướt cũng không nên mua về sử dụng. Theo đó, các loại củ, quả được trồng mà không sử dụng thuốc đều có các vết do côn trùng chích hoặc đốm nhỏ, nhìn không đẹp mắt... người tiêu dùng cũng nên lưu ý đặc điểm này.

Mùi hương

Thông thường rau củ quả tươi sẽ có mùi đặc trưng của từng loại. Khi ngửi thấy có mùi lạ thì không nên mua. Đó là rau củ quả không tươi ngon, cũng có thể là hàng tồn nên người bán nhúng qua hóa chất để nhìn được tươi ngon hơn.

Có chất lạ

Người tiêu dùng không nên mua rau củ quả khi nhìn thấy chúng dính các chất lạ trên lá, cuống lá, cuống quả hoặc núm quả… Các loại thực phẩm có xuất hiện vết lấm tấm, vết trắng, vết lạ cũng không nên sử dụng.

Trả lời báo chí, TS. Nguyễn Duy Thịnh - Viện Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định rau củ quả ngậm thuốc kích thích rất khó để nhận biết qua mắt thường. Tuy nhiên, người tiêu dùng thấy có những biểu hiện bất thường về màu sắc tự nhiên, hình dáng thì nên cảnh giác.

Cụ thể, rau có sử dụng nhiều kích thích sinh trưởng mọc nhanh thường có màu xanh nhạt hơn bình thường, hoặc những loại rau có kích thước to hơn hoặc nhỏ hơn bình thường cũng có khả năng bị nhiễm hóa chất.

Theo đó, TS. Nguyễn Duy Thịnh cũng khuyên người tiêu dùng nên chọn mua ở những nơi quen biết, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trước khi chế biến, mọi người nên ngâm và rửa nhiều lần với nước sạch hay gọt sạch vỏ các loại củ, quả... để giảm lượng hóa chất nếu có, hoặc loại bọ, ký sinh trùng trú ngụ trong rau củ quả.

