Nhiều dịch vụ đột ngột tăng giá gấp 6 lần dịp Tết, người dân “cắn răng” chấp nhận

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 14:45 PM (GMT+7)

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người dân bất ngờ khi các dịch vụ đều tăng giá gấp đôi, thậm chí là gấp bốn lần giá so với ngày thường.

Cam sành Hàm Yên trúng vụ, nông dân hối hả cắt cam phục vụ Tết.

Phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, anh H.T.T (39 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, một trong những dịch vụ tăng giá đột ngột và cao nhất là rửa xe ô tô. Trong khi những ngày thường, các gara chỉ thu 50.000 đồng/xe rửa và làm sạch thì những ngày cận Tết, mức thu này đã lên 200.000 đồng/xe, thậm chí là 300.000 đồng/xe.

Anh T cho biết: "Tôi nghĩ bụng, giá rửa xe có lên thì những ngày 28 hoặc 29 tháng Chạp âm lịch mới lên, vì nghĩ vậy nên ngày 27 âm lịch tôi lái xe đến một gara ô tô ở phố Hoàng Cầu (Đống Đa) để rửa. Đúng là cận Tết, chúng tôi phải chung cảnh xếp hàng để rửa xe nhưng khi rửa xong, phía gara báo số tiền thu là 200.000 đồng/xe, tôi khá bất ngờ, trong khi phí rửa xe ngày thường chỉ 50.000 đồng/xe".

Dịch vụ rửa xe, hút xe ngày Tết đột ngột tăng giá ngày giáp Tết.

"Đành rằng ngày Tết, cái gì cũng nhỉnh giá, chi phí rửa xe cũng thế. Tôi nghĩ, giá có lên thì chỉ khoảng 100.000 đồng/xe nhưng không ngờ lại tăng nhiều đến thế", anh T cho hay.

Tương tự, anh Nguyễn Việt Hưng (43 tuổi, ở đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc khi phải chi trả cho phí dịch vụ rửa xe ô tô 4 chỗ ngồi, tại một gara trên phố Tam Trinh là 300.000 đồng/xe. Trong khi ngày thường, mức giá chung của dịch vụ này là 50.000 đồng/xe.

Tại khu vực ngoại ô, khu vực cách xa nội đô, giá dịch vụ rửa xe những ngày cận Tết vẫn giữ mức 20.000 đồng/xe máy.

Anh Hưng bức xúc: "Đi rửa xe là phải xếp hàng, đến lúc xe được rửa sạch sẽ chúng tôi mới được báo giá, nếu có lên thì lên giá gấp đôi, chúng tôi có thể thông cảm là ngày Tết. Đằng này, giá rửa xe lên gấp 5 lần là không thể chấp nhận. Đây rõ ràng là lợi dụng những ngày Tết để tự ý lên giá dịch vụ. Trong khi đó, trước khi rửa xe, chúng tôi không hề được báo trước giá cả".

Theo khảo sát của PV, dịch vụ rửa xe tăng vọt gấp nhiều lần giá diễn ra chủ yếu ở các gara trong khu vực nội đô. Còn những gara ở khu vực ngoại ô, khu vực cách xa trung tâm thành phố, giá dịch vụ chỉ dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/xe. Thậm chí, nhiều địa chỉ rửa xe chỉ tăng ½ giá so với ngày thường.

Ông Nguyễn Quốc Khánh quyết định tăng nhẹ giá dịch vụ rửa và làm sạch xe vào ngày 28, 29 âm lịch tháng Chạp.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (48 tuổi, quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), chủ một gara gần cổng Thiên đường Bảo Sơn, cho biết: "Tết không tránh khỏi các dịch vụ leo thang giá cả. Gara của tôi cũng lên giá dịch vụ rửa xe và thay dầu nhưng tôi chỉ lên giá vào ngày 28 và 29 âm lịch. Còn ngày 30 sẽ dọn dẹp và nghỉ ngơi".

Theo ông Khánh, những ngày trước đó, khi gara của ông đang giữ mức giá 50.000 đồng/xe đối với xe ô tô và 20.000 đồng đối với một xe máy, thì nhiều nơi rửa xe trên địa bàn và khu vực lân cận đã tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần giá so với ngày thường.

"Tăng giá gấp đôi là quá lắm rồi, đằng này, nhiều nơi tăng gấp 3, gấp nhiều lần hơn nữa thì đúng là đang lợi dụng ngày Tết để tăng giá, thu tiền. Cũng là người làm nghề tự do nhưng tôi phản đối việc lợi dụng tăng giá này", ông Khánh bức xúc.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, để tránh bị "móc túi", người tiêu dùng nên hỏi trước khi sử dụng dịch vụ.

Không chỉ riêng dịch vụ rửa xe tăng giá, mà các dịch vụ vận tải, vận chuyển… cũng đều tăng giá dịp Tết.

Chị B.L (30 tuổi, ở thị trấn Hàm Yên, Tuyên Quang) phải chi trả 200.000 đồng/vé xe tuyến Hà Nội – Hàm Yên, trong khi đó, những ngày trong năm, mức chi trả của chị B.L cho hành trình này chưa đến 140.000 đồng/vé xe.

Chị B.L cho biết: "Về nghỉ Tết, do xe quá đông nên tôi may mắn lên được xe K.H chạy tuyến Hà Nội – Hà Giang, xuất phát khỏi bến xe Mỹ Đình lúc 17h chiều. Khi nhân viên nhà xe thu tiền cũng không nói lý do tăng giá nhưng đến khi hành khách thắc mắc thì mới thanh minh là ngày Tết, nhà xe thu thêm để bù chi phí".

"Mặc dù tuyến đi từ Hà Nội về Hàm Yên chỉ 120.000 – 130.000 đồng/vé, tùy xe nhưng nhà xe K.H thu của tôi 200.000 đồng. Mức giá này, nhà xe K.H áp dụng cho cả khách di chuyển từ Hà Nội về Hàm Yên và Hà Nội về Hà Giang. Trong khi, từ Thị trấn Hàm Yên về Hà Giang còn hơn 100km và giá xe từ Hà Nội về Hà Giang chỉ 160.000 - 180.000 đồng/vé ngày thường. Tôi vô cùng bức xúc", chị B.L bức xúc.

Trước những phản ánh trên, không ít ý kiến đã phản đối việc tăng giá các dịch vụ vào những ngày cận Tết, đặc biệt là những dịch vụ có giá tăng gấp nhiều lần như rửa xe, làm sạch xe ô tô. Bởi việc tăng giá gấp đôi là có thể thông cảm nhưng tăng giá gấp nhiều lần thì rõ ràng, người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ đang bị lợi dụng "móc túi" ngày Tết.

Vì vậy, là chủ gara rửa xe, ông Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, người tiêu dùng cần hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu thấy giá quá cao so với mặt bằng ngày thường thì có thể từ chối hoặc để tránh bị "móc túi", người sử dụng dịch vụ có thể sử dụng dịch vụ ở những nơi quen thuộc.

