Quá tải dịch vụ tân trang ô tô dịp Tết

Thị trường ô tô sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 12-2019, toàn thị trường tiêu thụ 33.159 ô tô các loại, tăng 11% so với tháng trước và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lắp ráp trong nước đạt 19.700 xe, tăng 19% và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 13.459 xe, tăng 16% so với tháng trước. Năm 2019, tổng lượng xe bán ra tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe lắp ráp trong nước giảm 12% và xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 82%. Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, đánh giá xe lắp ráp trong nước khó cạnh tranh với xe nhập khẩu trong khu vực do giá thành quá cao. Để cạnh tranh với xe nhập khẩu, Ford Việt Nam vừa đầu tư thêm 82 triệu USD để nâng cấp, mở rộng nhà máy lắp ráp tại Hải Dương. Nhờ vậy, tăng công suất nhà máy từ 14.000 xe/năm lên 40.000 xe/năm. Cũng theo ông Dũng, với công suất lắp ráp tăng lên, kéo theo giá thành giảm, Ford Việt Nam hy vọng đủ sức cạnh tranh với xe nhập khẩu. Theo nhiều hãng xe, thị trường ô tô trong năm qua không tăng như kỳ vọng nên các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô gặp khó khăn. Trước đây, các hãng kỳ vọng sức tiêu thụ sẽ tăng từ 20%-30% nhưng thực tế chỉ tăng 12% nên dẫn đến lượng xe tồn kho lớn. Ông Phạm Văn Dũng nhận định trong năm 2020, thị trường ô tô sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn do các hãng xe trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam. Họ sẽ đẩy mạnh quảng bá cũng như đưa về nhiều mẫu xe với nhiều mức giá khác nhau để đáp ứng đa dạng đối tượng khách hàng.