Soi đèn đi bắt con vật này, ngày kiếm nửa triệu đồng ngon ơ

Cứ đầu mùa hè, chị Thanh Tâm (Sơn La) lại bắt đầu công việc đi bắt ve sầu non về bán. Mỗi tối, chị lại soi đèn và cầm thêm chiếc túi để đựng những con ve sầu non. “Nhà tôi có khoảng hơn 1ha nhãn, 2 vợ chồng tôi chia nhau đi mỗi người 1 hướng để tìm bắt ve sầu về bán. Mọi người đặt mua nhiều lắm, nếu mà để đủ bán chắc ngày phải bắt được mấy cân”, chị chia sẻ.

Cứ ăn cơm xong, khoảng 7-8h tối, vợ chồng chị lại chia nhau ra mỗi người một ngả ở vườn nhãn để đi soi ve sầu. Vì ve sầu chỉ lột xác vào buổi tối nên vợ chồng chị đi soi bắt đến khoảng 10-11h là trở về nhà. Hôm nào may mắn, 2 vợ chồng bắt được hơn 1 cân ve sầu non. Có những hôm chỉ bắt được khoảng 4-5 lạng.

Mỗi tối, vợ chông chị Tâm lại soi đèn đi bắt ve sầu.

Ngày nào bắt được ít, chị thường để gia đình ăn, còn những hôm bắt được cả cân ve sầu thì sẽ đem bán. Mỗi cân ve sầu bán giá 300.000 đồng, loại chưa sơ chế. Nếu mất công sơ chế qua, chị sẽ bán giá lên đến 400.000 đồng/kg.

Khách hàng của chị hầu như là những người quanh vùng nên họ sẽ mua loại tươi, sống về rồi tự sơ chế. Hai vợ chồng chị mỗi tối đi bắt cũng kiếm được từ 300.000 – 500.000 đồng.

Để có ve sầu non bắt hàng ngày, vợ chồng chị phải chia nhau ra mỗi hôm đi một khu vực mới có. Do đi buổi tối lại ở những gốc cây, đôi khi sẽ gặp rắn rết khá nguy hiểm và phải đi mấy tiếng đồng hồ mới có thể bắt được số lượng như vậy.

“Do ve sầu chỉ có mùa hè, chúng tôi cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Hết hè, chúng tôi lại rảnh rỗi, tối có thể thoải mái nghỉ ngơi”, chị cười nói.

Ve sầu chế biến thành món ăn ngon như rang lá chanh hay tẩm bột chiên giòn.

Chị Thu Hằng – đầu mối bán ve sầu non tại Tuyên Quang, cũng cho biết hằng ngày chị đi gom mua ve sầu tại các nhà dân. Đem về, chị bắt đầu sơ chế rồi đóng túi hút chân không mới gửi cho mối sỉ ở Hà Nội.

Những con ve sầu non mới lột xác béo mầm được rất nhiều người ưa chuộng. Chị có bao nhiêu khách sỉ cũng lấy hết.

“Loại vật này chỉ có vào mùa hè và số lượng cũng không có nhiều nên giá bán rất cao. Trước đây, món ăn từ ve sầu non thường chỉ những người ở quê ăn nay các thành phố cũng có người chuộng món ăn này”, chị nói.

Có rất nhiều món ngon từ ve sầu như rang với lá chanh, tẩm bột hay chiên giòn. Nhiều người thích ăn món này là bởi chúng có vị bùi béo, ngọt thơm rất đặc trưng.

Tuy nhiên, mọi người ăn loại ve sầu non này cũng nên cẩn trọng vì ngộ độc. Theo đó, ve sầu non không có độc tố gây chết người nhưng ve sầu non sống khá lâu trong môi trường đất trước khi lột xác và trưởng thành ngoi lên khỏi mặt đất nên rất dễ bị nhiễm vi khuẩn hay các loài nấm độc ký sinh trên cơ thể.

Theo các chuyên gia y tế, có một loài nấm tên khoa học Gyrommitrin thường ký sinh trên thân ve sầu có độc tố rất cao, cấu trúc của nó tương tự cấu trúc của một loài nấm độc. Độc tố của nó không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, dù được nấu kỹ và lâu. Nếu bắt phải ổ nhộng ve sầu chưa lột xác và trên cơ thể chúng có sẵn loài nấm ký sinh này thì khi ăn phải, hậu quả sẽ khó lường.

