Loại quả này bỗng lên cơn sốt, giá tăng chóng mặt vẫn “cháy” hàng

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội không còn xa lạ với cụm từ "trà mãng cầu". Thức uống này đang làm mưa làm gió trên thị trường, khiến loại trái cây này liên tục cháy hàng.

Anh Đặng Văn Phước (Đồng Nai) cho biết khoảng 2 tuần trở lại đây, món trà mãng cầu bỗng lên cơn sốt nên nhiều người tìm mua quả mãng cầu về làm trà uống thử hoặc bán. Vì vậy, mấy chợ quanh khu vực anh sinh sống, anh không thể tìm mua được một quả nào về ăn.

Anh Phước hiện tại đang bán giá sỉ hơn 20.000 đồng/kg mãng cầu.

Nhận thấy mãng cầu đang “hot”, nhiều người mua về làm món trà mãng cầu, anh cũng đi thu mua tại các nhà vườn và đổ buôn cho các cửa hàng. Mỗi cửa hàng anh sẽ giao bán từ 10-20kg/ngày. Đó là những ngày có thời tiết thuận lợi, anh sẽ thu mua được khoảng hơn 100kg để đổ buôn cho các quán. Còn ngày nào trời mưa, thời tiết không ủng hộ, không thể trèo lên cây hái quả được, đồng nghĩa với việc anh không có quả nào để bán.

Anh Phước cho biết hiện tại, mãng cầu đang vào đầu vụ nên quả chín rất ít, số lượng chưa có nhiều trong khi nhu cầu tăng cao nên tình trạng “cháy” hàng xảy ra thường xuyên.

“Số lượng khách đặt mua rất nhiều nhưng tôi chỉ đi thu mua số lượng như vậy. Cũng cố gắng liên hệ nhiều nhà vườn để có số lượng nhiều nhất rồi mà vẫn không đủ trả các đơn khách đặt. Mãng cầu mới bắt đầu cho thu hoạch quả được 2 tuần gần đây, số lượng còn rất ít. Một vài tuần tới, khi mãng cầu vào chính vụ số lượng nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Anh cho biết lý do khan hàng một phần là do mới đầu vụ, phần khác là do nhu cầu tăng cao.

Nói về giá bán mãng cầu thời điểm hiện tại, anh cho biết năm ngoái giá mãng cầu chỉ vài nghìn, có lúc đắt nhất cũng chỉ hơn chục nghìn/kg. Nhưng nay anh đổ sỉ đã hơn 20.000 đồng/kg, ở chợ có người bán giá lên đến 40.000 đồng/kg

Anh Nguyễn Văn Sơn – giám đốc công ty về sản phẩm từ mãng cầu, cho biết thời gian gần đây món mãng cầu tươi dạng sinh tố làm trà đang rất “hot”. “Dạng trà này là pha tươi uống ngay. Họ sẽ pha trà thường xong cho múi mãng cầu vào uống”, anh nói. Thức uống này đang được rất nhiều người ưa chuộng, cũng vì thế mà quả mãng cầu cũng đắt hàng hơn.

Trên chợ mạng, mãng cầu đang được rao bán giá đến 40.000 đồng/kg.

Anh cho biết giá mãng cầu hiện tại cũng tăng khoảng 20% so với năm trước. “Giá cũng tùy loại, dao động từ 15.000 – 25.000 đồng/kg. Sở dĩ giá tăng vì nhu cầu khách hàng đang tăng mà lượng hàng chưa có nhiều”, anh chia sẻ.

Hiện tại, anh vẫn thu mua được mãng cầu mà không quá khó khăn. Chủ yếu là phần giá tăng hơn trước.

Trên chợ mạng, các bài đăng bán mãng cầu cũng không có nhiều và giá bán lẻ khoảng 40.000 đồng/kg. Theo đó, có nhiều người quảng cáo mãng cầu sạch, già quả, ăn có vị chua, ngọt, thịt dày, trắng và thơm.

Còn món trà mãng cầu cũng được rao bán rất nhiều trên chợ mạng với giá dao động từ 15.000 – 30.000 đồng/cốc, tùy thuộc vào size.

