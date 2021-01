Lợn hơi tăng giá liên tiếp, người dân lo lắng Tết này “bánh chưng không thịt”

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 13:29 PM (GMT+7)

Giá lợn hơi hôm nay (13/1) tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại miền Bắc, đã xuất hiện mức giá 85.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 81.000 - 85.000 đồng/kg. Cùng tăng 3.000 đồng/kg, hai tỉnh Lào Cai và Thái Bình đang giao dịch ở mức 83.000 đồng/kg. Còn tại Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang, giá thu mua tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 82.000 - 85.000 đồng/kg.

Cận Tết, lợn hơi tăng giá liên tiếp tại nhiều địa phương

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh trong ngày hôm nay và được thương lái thu mua trong khoảng 78.000 - 82.000 đồng/kg. Cùng tăng 1.000 đồng/kg, giá tại Đắk Lắk là 78.000 đồng/kg trong khi Quảng Ngãi giao dịch nhỉnh hơn với 79.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam, Thanh Hóa và Nghệ An hiện thu mua trong khoảng 79.000 - 82.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Riêng tại Hà Tĩnh, giá tăng tới 3.000 đồng/kg lên mức 80.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền Nam được giao dịch trong khoảng 76.000 - 83.000 đồng/kg. Nhiều địa phương ghi nhận mức điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua như Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng. Giá thu mua của các tỉnh thành này hiện dao động quanh ngưỡng 77.000 - 80.000 đồng/kg. Còn tại An Giang, giá tăng 3.000 đồng/kg lên mức 78.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Tiền Giang và Bình Dương.

Tại một số siêu thị, giá thịt lợn mát Meat Deli dao động trong khoảng 139.900 - 264.900 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi và cốt lếch đang bán với giá lần lượt là 204.900 đồng/kg và 140.900 đồng/kg.

Được biết, trong những ngày qua, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước giá lợn hơi đã tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng khiến giá thịt tại các chợ cũng tăng lên. Giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống tăng giá từ 10.000 – 30.000 đồng/kg, tùy loại. Hiện thịt đùi giá khoảng 140.000 đồng/kg, thịt ba rọi giá từ 140.000-220.000đồng/kg.

Các tiểu thương cho biết, giá lợn hơi tăng kéo giá lợn móc hàm tăng theo. Hiện, giá lợn móc hàm đang trong khoảng 115.000 – 120.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên, Thành Công, Trung Yên,… cũng tăng khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg so với đầu tháng 1/2021 và hiện dao động trong khoảng từ 140.000 – 170.000 đồng/kg tùy loại.

Nhiều người tiêu dùng lo ngại giá thịt tăng cao dịp Tết

Thịt lợn tăng giá vào dịp cuối năm âm lịch kéo theo những lo ngại của người tiêu dùng về hiện tượng khan hàng, sốt giá thịt lợn có thể diễn ra vào dịp Tết nguyên đán 2021.

Chị Trịnh Thu Giang (Hà Đông, Hà Nội), cho biết gia đình chị chuyên làm bánh chưng bán dịp lễ, Tết nên chị thường xuyên mua thịt lợn làm nhân bánh. Thông thường, do nhu cầu sử dụng thịt chế biến các món bánh, giò chả tăng cao, nên cứ dịp cận Tết giá thịt lợn có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, năm nay, dù còn cả tháng mới đến tết mà giá thịt lợn đã tăng từng ngày.

“Nếu giá thịt lợn vẫn tiếp đà tăng, tôi nghĩ những ngày cận Tết giá sẽ còn cao nữa. Điều này rất khó cho những người làm hàng như chúng tôi bởi thịt lợn tăng giá dễ dàng nhưng bánh thì khó mà tăng hơn được” – chị Giang nói.

Theo các DN, từ cuối tháng 12-2020 đến nay, giá heo hơi tăng gần như mỗi ngày. Hiện giá heo hơi do Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P) bán ra đã lên tới 80.500 đồng/kg; còn DN giết mổ, chế biến thịt heo đang mua heo hơi nguyên liệu giá 81.500 đồng/kg.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan, lý giải giá heo hơi tăng khá nhanh trong khoảng 1 tháng nay một phần do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi và nhu cầu tiêu thụ thịt heo để chế biến một số loại thực phẩm Tết gia tăng. "Từ nay đến Tết nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt heo vẫn tiếp tục tăng trong khi nguồn cung khá hạn chế do ảnh hưởng dịch bệnh, thêm yếu tố bất lợi là thị trường miền Bắc đang hút hàng heo hơi. Ngay cả Trung Quốc cũng đang có nhu cầu lớn về thịt heo để phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết. Cộng chung tất cả yếu tố, giá thịt heo sẽ tiếp tục đà tăng" - ông An phân tích.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay giá lợn tăng liên tiếp do nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia tăng trong những tháng giáp Tết.

"Khoảng 2 tuần nữa, nếu nguồn cung chưa cải thiện trong khi nhu cầu tăng cao hơn thì chắc chắn giá bán sẽ nhích theo. Tuy nhiên, khi giá tăng lên quá cao, người tiêu dùng giảm mua thì bắt buộc giá sẽ giảm. Ngoài ra, nếu giá thịt heo tăng "nóng", Chính phủ sẽ có những giải pháp can thiệp, bảo đảm mức giá hợp lý cho người tiêu dùng” – ông Đoán nhận định.

