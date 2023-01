Không cần mua vàng ngày Thần tài, mua thứ này cũng đem lại may mắn, tài lộc

Trong quan niệm của người Việt, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần tài. Vào ngày này, mọi người lại kéo nhau đi mua vàng cầu may. Vì mọi người tin rằng vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, "buôn may bán đắt" trong năm mới nên càng mua nhiều vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ càng gặp may mắn, tài lộc cả năm.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, mọi người không nhất thiết phải mua vàng mà còn có thể mua nhiều vật phẩm khác vào ngày vía Thần tài để cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Đồ phong thuỷ

Một vài món đồ phong thuỷ như vòng tay, mặt dây chuyền phong thuỷ… cũng là lựa chọn của nhiều người trong ngày vía Thần tài. Theo quan niệm dân gian, các món đồ phong thủy mua trong ngày này sẽ nhằm đổi vía, mang lại may mắn đầu xuân.

Ngoài ra, nhiều người còn quan niệm đeo trang sức phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cũng giúp giúp mang lại may mắn. Thông thường, những người buôn bán kinh doanh thường chọn loại vật phẩm này để mua. Trên thị trường, người tiêu dùng có thể tìm kiếm rất dễ dàng một cửa hàng bán các loại đồ phong thuỷ với nhiều mẫu mã đa dạng.

Vòng tay phong thuỷ được nhiều người trong giới kinh doanh lựa chọn mua trong ngày vía Thần tài.

Trang sức họa tiết kim tiền

Theo quan niệm phong thủy, đồng xu vàng được coi là vật mang cát khí giúp người sở hữu tăng tài lộc, đem nhiều may mắn. Bởi vậy, nhiều người lựa chọn mua những trang sức có họa tiết kim tiền thay vì mua vàng trong ngày này.

Trên thị trường, loại trang sức vàng có hoạ tiết này có bông tai, charm (phụ kiện vòng) và nhẫn… Các thiết kế đều làm 6 hoặc 8 đồng tiền nối tiếp nhau để tăng thêm ý nghĩa tượng trưng cho việc tích tài sinh lộc, phú quý.

Trang sức hoạ tiết kim tiền được chị em lựa chọn nhiều để mua trong ngày này.

Đồ mạ vàng

Ngoài mua vàng ngày Thần tài, nhiều chị em tìm mua những mẫu trang sức có màu vàng, mạ vàng bắt mắt, vừa mang tính thời trang vừa mang ý nghĩa để lấy "vía" của Thần tài.

Còn những người làm ăn kinh doanh, họ lại thường chọn mua một số trang sức, vật phẩm phong thủy để đổi vía, lấy hên đầu năm như lá bồ đề mạ vàng, vòng tay, đá phong thuỷ… với mong muốn công việc được hanh thông, thuận lợi.

Nhiều người còn mua lá bồ đề mạ vàng với mong muốn cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Mua bạc

Thay vì mua vàng, mọi người có thể mua bạc vì người xưa vẫn có câu "được bạc thì sang". Theo chuyên gia phong thủy, việc mua bạc hay vàng bao nhiêu trong ngày vía Thần tài không quan trọng mà điều cần lưu ý chính là niềm tin cũng như thành khẩn của chính người mua.

Mua vật cầu may

Vào ngày vía Thần tài, nhiều người lại lựa chọn mua vật cầu may được Thần tài ưa thích để trưng lên bàn thờ. Cụ thể, một số vật cầu may như: tì hưu, thiềm thừ, bảo bình, túi tài lộc, tiền ngũ đế... có thể là làm từ đồ ăn hoặc đá phong thuỷ, vàng, bạc… Bởi những người này quan niệm các vật này thờ ngày vía Thần tài để cảm tạ trời đất, ơn trên đã ban cho mình đồ ăn, thức uống và của cải.

Mua một món đồ mình thích

Không cần quá tốn kém, bạn có thể lựa chọn một món đồ mà mình yêu thích và mua về nhà là được. Vì nó tạo được niềm vui cho chính mình, tạo nên khởi đầu một năm mới với sự lạc quan, niềm vui sẽ thuận lợi hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/khong-can-mua-vang-ngay-than-tai-mua-thu-na...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/khong-can-mua-vang-ngay-than-tai-mua-thu-nay-cung-dem-lai-may-man-tai-loc-162486.html