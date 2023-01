Ngày vía Thần Tài 2023 mua vàng thế nào để mang tài lộc, may mắn cả năm?

Mua vàng ngày vía Thần Tài

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 10 tháng Giêng năm 2023 hay còn gọi là ngày vía Thần Tài. Theo ghi nhận, giá vàng trước ngày này thường tăng rất cao và thị trường vô cùng sôi động.

Khảo sát tại một số đơn vị kinh doanh vàng bạc lớn trên cả nước, sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, giá vàng hiện đang giao dịch ở mức khá cao và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể giá vàng miếng SJC đang giao dịch quang mức từ 67,5 – gần 69 triệu/lượng (mua vào – bán ra).

Giá mặt hàng vàng nhẫn và vàng trang sức do các doanh nghiệp chế tác cũng đồng loạt tăng vượt mốc 56 triệu đồng/lượng.

Càng sát ngày vía Thần Tài giá vàng trong nước càng tăng cao.

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhanh chóng du nhập vào các nền văn hóa của các quốc gia Châu Á khác, bao gồm cả Việt Nam. Theo truyền thuyết xa xưa kể lại, thì ngày 10 tháng Giêng là ngày mà Thần Tài bay về Trời phục mệnh sau một thời gian dài ở nhân gian.

Trong thời gian Ngài ở, đã giúp đỡ mọi người làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì vậy cứ vào ngày 10 tháng Giêng hằng năm, mọi người sẽ đi mua vàng và cúng kiếng để cảm tạ và mong Ngài tiếp tục phù hộ một năm mua may bán đắt, phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, người dân mua vàng ngày vía Thần Tài với mong muốn được "đổi vía" - khi có vía của vị Thần Tài lộc sẽ đem đến cho gia chủ một năm mới đến thật sung túc và bình an.

Cho nên bên cạnh việc mua vàng, người dân còn làm mâm cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm để cầu làm ăn buôn bán, kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ.

Theo những sự tích và lưu truyền lại từ xưa, Thần Tài là vị Thần cai quản tiền tài, quan lộc. (Ảnh minh họa)

Những lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo truyền thống, người dân sẽ thường đi mua vàng vào ngày cúng vía Thần Tài vì họ tin rằng việc làm này sẽ mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Do Thần Tài giúp cho việc làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng nên mọi người cũng sẽ mua vàng để cúng trả lễ cho Thần Tài vào ngày này. Vậy ngày vía Thần Tài năm 2023 gia chủ đi mua vàng cần lưu ý những điều gì và nên mua loại vàng nào?

Vàng là một loại tài sản có tính tích trữ, là biểu tượng cho sự phú quốc, tài lộc của người sở hữu nó. Vào ngày vía Thần Tài, mọi người có thể chọn mua nhẫn vàng trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Ngoài ra, nên mua nhẫn vàng tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng, cũng như lựa chọn vàng miếng có in hình linh vật của năm để cầu tài lộc, may mắn trong ngày này.

Với quan niệm mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu cho một năm may mắn, sung túc về tài lộc. Nhiều năm trở lại đây, người mua đều chọn mua một số lượng lớn vàng tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính.

Theo các thương hiệu vàng bạc đá quý lớn, sản phẩm vàng người tiêu dùng thường chọn mua nhiều trong những năm gần đây trong ngày vía Thần Tài là vàng rồng Thăng Long 9999; vàng trang sức 14K, 18K, 24K…

Nếu mua vàng để cầu may và đeo như một vật phẩm hộ mệnh thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy.

Ngày vía Thần Tài là ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vào ngày này, nhu cầu mua sắm vàng với mục đích cầu vận may tài lộc ngày càng tăng cao.

Thông thường, người mua vàng cũng có xu hướng chọn hai dòng sản phẩm chính trong ngày vía Thần tài là nhẫn tròn trơn từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ và các loại vàng miếng. Những sản phẩm này sẽ đảm bảo được giá trị của vàng theo thời gian, thích hợp để làm của để dành. Hơn nữa, hai sản phẩm vàng này cũng không mất quá nhiều công chế tác mà nhẫn tròn trơn lại còn có thể đeo ở trên tay để lấy lộc trong năm.

Theo những người kinh doanh vàng bạc lớn, sát ngày vía Thần Tài nhu cầu mua sắm vàng của người dân tăng cao. Vì vậy, nếu chọn mua nhẫn tròn trơn thì khách hàng nên chọn loại nhẫn tròn trơn ép vỉ để được đảm bảo về chất lượng và thiết kế. Trong khi đó, nếu chọn mua dòng vàng miếng thì nên chọn mua dòng sản phẩm có số seri, kiểm tra tuổi của vàng và số hóa đơn chứng từ để tránh trường hợp mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.

Người dân khi đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài, bên cạnh việc lưu ý về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của vàng thì cũng cần chú ý thêm về tiền công cho các dòng sản phẩm được bán ra trong ngày này, mức phí từ 200.000 đồng trở lên.

Vì vậy, khi mua vàng về cất giữ và bán lại thì khách hàng sẽ bị mất đi phần tiền công. Vì vậy, nếu không muốn bị lỗ vốn thì bạn nên ưu tiên chọn các mẫu nhẫn tròn hoặc vàng miếng ép vỉ. Khi mua vàng được ép vỉ thì khách hàng nên cất giữ thật cẩn thận, không bóc xé phần bao bì để tránh bị trừ tiền khi bán lại vì bao bì bị lỗi.

Ngày vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng?

Theo quan niệm nhân gian, tùy theo mong muốn về một năm nhiều tài lộc, may mắn mà bạn có thể lựa chọn số lượng vàng cần mua cho phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày này, giá vàng có thể tăng cao nên bạn chỉ nên mua vừa đủ để cầu may theo phong tục. Bạn có thể tham khảo số lượng vàng cần mua tùy theo mức độ cầu may dưới đây:

Vàng Thần Tài 1 chỉ: Cầu Lộc.

Vàng Thần Tài 2 chỉ: Cầu Phát.

Vàng Thần Tài 5 chỉ: Cầu Tài.

Dân gian tin rằng mua vàng trong ngày vía Thần Tài và cất vàng trong két, trong ví hay để ở những nơi gần gũi với người sở hữu sẽ mang lại tài lộc, sung túc cho cả năm. Bên cạnh đó, trong tâm lý của hầu hết người Việt Nam, vàng được xem là kênh đầu tư và nơi lưu trữ tiền an toàn nhất.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngay-via-than-tai-2023-mua-vang-the-nao-de-mang-tai-loc-may-man-ca-nam-17223012810334531.htm