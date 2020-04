20 triệu chiếc khẩu trang 'đóng băng' vì... vướng cơ chế

Theo báo cáo của Bộ này, trong ba tháng đầu năm chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I-2020 đạt 63,24 tỷ USD, tăng 4,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu 3,74 tỷ USD, cao hơn so với mức xuất siêu 1,46 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, đánh giá, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trong ba tháng đầu năm có sự sụt giảm so với cùng kỳ những năm trước, song vẫn đạt mức rất tích cực trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sang đến tháng 4, hoạt động sản xuất mới thực sự gặp khó khăn vì bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19, như các ngành dệt may, da giày, điện tử, thép...