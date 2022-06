Giá xăng liên tục lập kỷ lục, nhu cầu mua ô tô mới của người dân vẫn tăng mạnh

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước chiều ngày 13/6 vừa qua, xăng E5 RON 92 ghi nhận mức tăng thêm 882 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 797 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 không cao hơn 31.117 đồng/lít, xăng RON 95 không cao hơn 32.575 đồng/lít.

Như vậy, đây là đợt tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 12 của mặt hàng này trong nửa đầu năm 2022. Hiện, giá bán lẻ các loại xăng tiếp tục lập đỉnh mới, riêng xăng RON 95 vượt mốc 32.000 đồng/lít, cao hơn mức thiết lập kỳ điều hành 1/6 vừa qua.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh 2.493 - 2.626 đồng/lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel không cao hơn 29.020 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 27.839 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 20.357 đồng/kg (giảm 544 đồng/kg).

Mặc dù giá xăng dầu trong nước liên tục thiết lập những kỷ lục mới trong những kỳ điều chỉnh gần đây tuy nhiên điều này vẫn không ảnh hưởng đáng kể tới nhu cầu mua ô tô mới của người dân trong 5 tháng đầu năm 2022.

Nhu cầu mua ô tô mới của người dân vẫn tăng bất chấp giá xăng dầu liên tục lập kỷ lục

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 5/2022 doanh số của các hãng ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 43.816 xe, tăng 3,4% so với tháng 4/2022, thậm chí tăng 71% so với tháng 5/2021. Trong đó, sản lượng xe du lịch tiêu thụ trong tháng là 35.210 xe; 7.929 xe thương mại và 677 xe chuyên dụng.

Số liệu của VAMA cho biết doanh số xe du lịch trong tháng 5/2022 tăng 5%; xe thương mại giảm 0,8% và xe chuyên dụng giảm 13% so với tháng trước.

Trong tháng 5, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.580 xe, tăng 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.236 xe, tăng 7% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 5/2022, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 176.681 xe tăng 39% so với năm 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 140.109 xe tăng 57%; xe thương mại đạt 33.677 xe giảm 5% và xe chuyên dụng đạt 2.895 xe tăng 21% so với năm 2021.

Tính đến hết tháng 5/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 105.022 xe tăng 47%, xe nhập khẩu đạt 71.659 xe tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, TC Group (Tập đoàn Thành Công) cho biết, tổng doanh số bán xe Hyundai trong tháng 5/2022 của đơn vị này đạt 6.490 xe, giảm 6,8% so với tháng trước.

Về nguyên nhân giảm doanh số bán hàng, TC Group cho biết, cơn sốt của khủng hoảng bán dẫn vẫn chưa hết nóng, khiến việc thiếu chip, linh kiện công nghệ cao vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng cung ứng sản phẩm, nhiều mẫu xe ở tình trạng cầu vượt quá cung nhưng hãng không có xe giao cho khách.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, đã có 32.119 xe mang thương hiệu Hyundai đến tay khách hàng trong khắp cả nước, tăng 12,8% so với con số 28.477 xe bán ra cùng kỳ năm 2021…

