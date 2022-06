“Cuộn giấy” 18 mét đắt nhất thế giới, được trả giá hơn 60 triệu USD

Tác phẩm nghệ thuật dài 18m này đã thu về gần 65 triệu USD khi nó được giới thiệu ở Bắc Kinh. Bức tranh vẽ tay là tác phẩm của Xu Yang, người được Hoàng đế Càn Long tuyển làm họa sĩ cung đình vào những năm 1750. Nó mô tả cảnh ở Bắc Kinh sau hậu quả của các chiến dịch quân sự nhằm củng cố quyền lực của hoàng đế ở phía tây của Trung Quốc - những cuộc xung đột mà sau này là một phần của "Mười chiến dịch vĩ đại" của Càn Long.

Mặc dù thường có tiêu đề “Settling Down the Western Regions and Presenting Prisoners”, tuy nhiên tác phẩm chỉ được đặt tên tiếng Anh là "Figure" bởi Poly Auction, nhà đấu giá có trụ sở tại Bắc Kinh đứng sau vụ mua bán.

Bức tranh chi tiết bắt đầu tại Cổng Trịnh Dương của Bắc Kinh và đi qua Quảng trường Thiên An Môn, với hình ảnh cư dân của thành phố bên cạnh hàng ngũ lính gác và người cầm cờ. Cảnh kết thúc ở lối vào Tử Cấm Thành nơi từng được gắn tác phẩm nghệ thuật, theo Poly Auction.

Tác phẩm nghệ thuật do Hoàng đế Càn Long ủy quyền để đánh dấu thành công của ông trong việc dập tắt nhiều cuộc nổi dậy, bao gồm cả việc ông tiêu diệt Dzungar Khanate, một đế chế du mục từng bao phủ các khu vực Trung Á và khu vực Tân Cương, Trung Quốc ngày nay.

Bức tranh trước đó đã phá kỷ lục đấu giá cho nghệ thuật cổ điển Trung Quốc khi thu về 21 triệu USD vào năm 2009, theo truyền thông nhà nước. Người phát ngôn của Poly Auction đã xác nhận rằng đây là tác phẩm cổ điển Trung Quốc đắt thứ ba từng có giá cao ngất ngưởng, với kỷ lục hiện tại là tác phẩm "Ten Views of a Lingbi Rock" của Wu Bin, được bán với giá 80 triệu USD năm ngoái.

