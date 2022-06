Đặc sản Hà Nội vào mùa giá rẻ, chị em nội trợ mua cả yến về “tích trữ”

Là loại quả chỉ xuất hiện vào những tháng mùa hè ở miền Bắc đặc biệt là có nhiều ở Hà Nội, sấu có thể dùng để nấu canh chua, ngâm đường làm nước uống giải khát mùa hè, ngâm mắm để ăn với cơm hay làm ô mai, sấu dầm như một loại thức ăn vặt.

Sấu tươi đang được bán với giá rẻ nhất trong năm.

Nếu như đầu mùa, sấu non có giá lên tới cả trăm nghìn đồng/kg thì vào thời điểm này, sấu xuất hiện ở khắp các chợ dân sinh hay chợ online với giá bán “siêu rẻ”, chỉ từ 20-25 nghìn đồng/kg. Đây cũng được coi là thời điểm quả sấu ngon nhất, nhiều cùi nhất nên được các chị em tranh thủ mua về tích trữ.

Quả sấu tươi hiện tại không quá non cũng không quá già, cùi dày, giá rẻ nên được nhiều người chọn mua.

Chị Hoài, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, năm nào vào giữa tháng 6 chị cũng phải mua cả yến sấu về làm đủ món vì đây là thời điểm sấu bánh tẻ, không quá non cũng không quá già, làm món gì cũng ngon.

“Sấu tôi đặt mua người ta cạo sẵn vỏ, mình về ngâm khoảng 5kg với đường và vài lát gừng làm nước sấu, cả nhà uống giải khát quanh năm. Số còn lại chia thành từng túi nhỏ, cho vào ngăn đông để thi thoảng nấu canh chua hay làm vịt om sấu”, chị Hoài nói.

Ngoài ngâm đường hay làm ô mai, nhiều chị em còn cạo vỏ rồi hút chân không để cấp đông ăn quanh năm.

Theo chị Hoài, không chỉ mua về cho cả nhà dùng, chị còn mua sấu để làm quà cho bạn bè khi có đợt vào Nam công tác vì nhắc đến quà vặt ở Hà Nội thì ai cũng nhớ ngay đến quả sấu hoặc ô mai sấu.

Cũng thường chọn mua sấu bánh tẻ về cấp đông ăn dần, chị Thanh Hà, trú tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng, nếu sấu quá non thì giá rất cao, quả nhỏ còn khi sấu đã già thì hạt to, cùi mỏng, không ngon bằng sấu bánh tẻ.

Sấu ngâm mắm tỏi ớt.

“Đầu vụ và cuối vụ bao giờ sấu cũng đắt nên thời điểm này giá bắt đầu rẻ, hạt chưa có độ cứng, có màu trắng và có thể nhai được, cùi mỏng và không bị chua gắt nên tôi năm nào mua ít cũng phải 4-5kg, mua nhiều thì cả chục cân về ăn dần. Mùa hè chỉ cần cốc nước sấu đá hoặc cho vài quả vào nồi nước rau muống luộc là mát ruột”, chị Hà chia sẻ.

Sấu đường đá giải khát mùa hè.

Thường bán hoa quả theo mùa nên đến mùa hè, chị Hoàng Thị Nhung, trú tại Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội) lại nhập sấu về bán.

Chị Nhung cho biết, cách đây 1 tháng, sấu non vừa hiếm vừa đắt, mỗi kg sấu non lên tới 120 nghìn đồng/kg nên chỉ có ai đặt chị mới dám lấy. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, chị bán sấu bánh tẻ tại cửa hàng chỉ 19 nghìn đồng/kg. Giá rẻ nên mỗi ngày chị bán được từ 1-2 tạ sấu là chuyện bình thường.

Để có sấu bán, thương lái tìm mua cả cây rồi hái vào thời điểm dễ bán nhất.

“Khách đặt ít thì cũng 2kg, nhiều thì 5-10kg, ai cần chà vỏ, hút chân không thì thêm 5 nghìn đồng/kg. Với giá 19 nghìn đồng/kg thì còn rẻ hơn cả mớ rau muống nên đông người mua lắm”, chị Nhung cho hay.

Tại các chợ dân sinh hay các shop online, quả sấu tươi cũng đang được bày bán “rầm rộ” với giá rẻ chỉ bằng 1/5 so với thời điểm cách đây một tháng.

Ngoài sấu tươi, chị em còn chế biến thành sấu ngâm mắm, tỏi, ớt hay sấu ngâm đường, gừng rồi bán với giá từ 50-60 nghìn đồng/lọ 1kg. Người dân cũng dễ dàng chọn mua những quả sấu tươi ngon nhất hay những lọ sấu chế biến sẵn về sử dụng hàng ngày hay làm quà biếu.

