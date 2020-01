Đột kích lò mứt Đà Lạt sử dụng "cò" và sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

Không chỉ kinh doanh các loại mứt đặc sản Đà Lạt không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, cơ sở mứt Thùy Trang còn sử dụng "cò" lôi kéo du khách.

Ngày 2-1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với Công an Phường 8 kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh mứt đặc sản trên đường Nguyên Tử Lực và thu giữ hàng trăm hộp mứt không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm đặc sản Đà Lạt "dỏm".

Cụ thể, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra cơ sở kinh doanh đặc sản mứt Thùy Trang (đường Nguyên Tử Lực, phường 8). Tại đây, chủ cơ sở là bà Lê Thị Thu Thơm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, cơ sở trên đăng ký nấu nước cốt dâu tây để kinh doanh nhưng thời điểm kiểm tra cũng không xuất trình được giấy phép theo quy định.

Tại cơ sở Thùy Trang không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Qua kiểm tra, hầu hết các loại đặc sản không rõ nguồn gốc, giấy tờ chứng minh gồm hàng trăm hộp mứt, các loại đặc sản như: khoai lang dẻo, quất trần bì, hồng dẻo, cao atiso... trị giá gần 70 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn nhận được nhiều phản ánh cơ sở này sử dụng "cò" để lôi kéo du khách khi tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

Trong khi đó, một số cơ sở khác thời điểm kiểm tra đã đóng cửa để trốn tránh cơ quan chức năng.

Theo Công an TP Đà Lạt, thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý, nhu cầu các mặt hàng mứt Đà Lạt càng tăng mạnh. Do đó, lãnh đạo TP đã yêu cầu tăng cường ngăn chặn hàng đặc sản các loại giả danh đặc sản Đà Lạt, hàng không rõ nguồn gốc, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh buôn bán sử dụng "cò đặc sản" "cò du lịch"… lôi kéo, sách nhiễu du khách.

Lực lượng chức năng niêm phong thu giữ, chờ điều tra xử lý.

Được biết, hàng chục năm qua, rất nhiều sản phẩm khô bán tại Đà Lạt có bao bì “Đặc sản Đà Lạt” nhưng thực chất được thương nhân nhập từ Trung Quốc về với số lượng lớn sau đó phân nhỏ rồi dán mác “Đặc sản Đà Lạt” để bán với giá cao làm mất uy tín đặc sản Đà Lạt chính hiệu.

