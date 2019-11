Dân gặp khó vì thịt heo tăng giá

Nhiều giải pháp ổn định giá thịt heo Nhiều công ty chăn nuôi dự báo giá heo sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt. Lý do là đàn heo ở trang trại đã cạn, các trại nuôi trong dân cũng không còn nhiều. Ngoài ra, giá heo hơi của Trung Quốc ở mức 13-15 triệu đồng/tạ, chênh gấp đôi so với giá heo hơi Việt. Do đó, có tình trạng thương lái gom heo bán sang Trung Quốc khi giá chênh lệch quá lớn. Đại diện Bộ NN&PTNT khẳng định đang đưa ra các giải pháp để giúp ổn định nguồn cung giữa các vùng, như khuyến khích đưa heo từ những nơi dồi dào tới nơi khan hiếm để tránh tăng giá đột biến; chỉ đạo cho tái đàn. Song song đó, bổ trợ thêm nguồn cung từ các loại thực phẩm khác. Cụ thể, nguồn cung gia cầm tăng 13,5%, gia súc ăn cỏ tăng 4,2%-4,5%, thủy hải sản tăng 6,5%. Do đó, thời gian tới nguồn cung có thiếu nhưng không nhiều và giá cũng sẽ không tăng đột biến.