Chi gần trăm triệu mua ghế massage chữa bệnh về... bán đồng nát

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 17:30 PM (GMT+7)

Sau thời gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, nhiều người dân đã mua máy massage với giá dao động mỗi máy từ 60-70 triệu đồng; trong khi giá trị thực của máy nhỏ hơn nhiều lần so với giá bán...

Kinh Doanh Sự kiện:

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện các cơ sở kinh doanh máy massage với lời giới thiệu, quảng cáo chữa nhiều bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến người lớn tuổi.

Tại các cơ sở kinh doanh, người dân được nằm trải nghiệm miễn phí. Sau thời gian trải nghiệm, nhiều người dân đã mua máy massage với giá dao động từ 55 - 70 triệu đồng kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Sự thật có đúng như quảng cáo của các cơ sở kinh doanh máy massage?...

Tại huyện Tiên Phước, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về việc xuất hiện hình thức kinh doanh máy massage có dấu hiệu bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không có hóa đơn chứng từ, không có công dụng chữa bệnh như các cơ sở giới thiệu gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng.

Công an huyện Tiên Phước đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ ông Trần Văn Hải (trú số 15 đường Trần Quý Cáp, khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ), phát hiện ông Hải trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng mẫu sử dụng không có hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đã tạm giữ 12 giường massage hiệu Vigen, model Top 8500M – Speccial, 39 dây nịt gắn đá hình lục giác màu trắng, có gắn nhãn da có ký tự chữ nước ngoài, 14 hộp giấy hình chữ nhật có nhiều ký tự chữ nước ngoài, trong đó có chữ glucosamine; 97 mặt đá màu trắng, hình con rùa; 542 viên đá màu trắng hình trụ lục giác và nhiều sản phẩm khác liên quan đến việc chữa bệnh của máy massage.

Được biết, thời gian qua, tại cơ sở ông Hải đã tổ chức giới thiệu các sản phẩm trên với công dụng chứa nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến người cao tuổi và tổ chức cho người dân nằm máy massage trải nghiệm chữa bệnh. Hàng ngày có hàng trăm người từ khắp nơi trên địa bàn huyện đến nhà ông Hải để trải nghiệm sản phẩm. Sau thời gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, nhiều người dân đã mua máy massage với giá dao động mỗi máy từ 60-70 triệu đồng; trong khi giá trị thực của máy nhỏ hơn nhiều lần so với giá bán.

Nhiều người dân vì tin công dụng chữa bệnh nên đã vay mượn tiền để mua hoặc nhiều người cùng chung tiền để mua máy cùng sử dụng. Tuy nhiên, chỉ qua một thời gian sử dụng, máy đã hư hỏng và không có tác dụng chữa bệnh như giới thiệu.

Trung tá Trần Ngọc Trung, Phó trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết, khi lực lượng Công an kiểm tra thì chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hồ sơ chứng từ đầy đủ về máy massage, tuy nhiên kiểm tra thực tế tại đơn vị chức năng của Cảng Đình Vũ, Hải Phòng, nơi nhập khẩu máy theo hồ sơ của chủ cơ sở thì toàn bộ hồ sơ, chứng từ là giả, không liên quan giữa chứng từ và số hiệu máy. Do đó, những máy massage hiệu Vigen, model Top 8500M – Speccial là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, khi bán cho người dân, họ đã cung cấp các giấy tờ như đã trình với cơ quan Công an, tuy nhiên người dân không thể thẩm định được những giấy tờ đó có hợp lệ hay không…

Nhưng không chỉ ở huyện Tiên Phước mà ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Qua sự việc, đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, gây tiền mất, tật mang; nhất là khi mỗi máy massage được bán với giá hàng chục triệu đồng thì với người dân ở các vùng quê không phải là số tiền nhỏ...

Nguồn: http://cand.com.vn/Thi-truong/Canh-giac-may-massage-chua-benh-rom-578548/Nguồn: http://cand.com.vn/Thi-truong/Canh-giac-may-massage-chua-benh-rom-578548/