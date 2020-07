Gái trẻ 29 tuổi lấy bác già 50 tuổi vì tài sản, phim thực tế là đây chứ đâu!

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 04:00 AM (GMT+7)

Đã qua rồi cái thời phim ảnh như tiểu thuyết đầy tính mộng mơ, viễn vông, điện ảnh ngày nay mở rộng khai thác nhiều đề tài lạ hơn, độc hơn và sát thực tế hơn.

Thời gian này nếu như Hàn Quốc có “Điên Thì Sao” (“Psycho But It’s Okay”) đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội, thì điện ảnh Trung Quốc có “Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều” (“Don’t Think Twice, Love’s All Right”) đang ghi điểm trong lòng khán giả vì tính thực tế và diễn xuất của dàn diễn viên.

“Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều” là câu chuyện về ông chú nhà giàu Lý Hồng Hải (Trần Kiến Bân đóng) tình cờ quen biết với nhà thiết kế trẻ Hạ Khả Khả (Lý Nhất Đồng đóng). Lý Hồng Hải che giấu thân phận làm quen với Khả Khả, sau đó rơi vào lưới tình, cùng cô kết hôn. Nhưng kết hôn rồi, ông chú lại phát hiện cô vợ trẻ đã sớm biết về tài sản của mình. Lý Hồng Hải muốn ly hôn, nhưng vì vấn đề công ty, hai người phải tiếp tục làm vợ chồng với nhau thêm ba tháng...

Khi phim bắt đầu quay, tuổi tác của nam chính và nữ chính trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi nam chính là một ông chú 50 tuổi không còn trẻ trung sẽ sánh đôi cùng cô nàng 29 tuổi. Nhưng mà có sao? Chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ đều rất thường gặp trong cuộc sống lẫn trên màn ảnh. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề của tình yêu, nếu hai người thật sự yêu nhau.

Tình yêu chú - cháu là một mô típ rất quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Như cô nàng Khang Nhã Tư đầy tham vọng bước chân vào nhà giàu khi chấp nhận lấy Hạ Phong trong bộ phim TVB nổi tiếng một thời “Lấy chồng giàu sang”. Hay chuyện tình “chênh nhau 19 tuổi” giữa nam thần Kim Thành Vũ và Ảnh Hậu Kim Tượng 2020 Châu Đông Vũ trong tác phẩm điện ảnh “Thích Em” của đạo diễn Trần Khả Tân. Và mới đây nhất, Tăng Lê thể hiện khá thành công vai Ngô Mỹ Âm trong “Trạm kế tiếp hạnh phúc”, khiến cho bao người lầm tưởng Mỹ Âm là tình đầu của nam chính Tống Nguyên Long, chứ không phải là mẹ kế.

Đó là trong phim, còn ngoài đời thì sao? Vô số cặp đôi chênh lệch tuổi tác vẫn đang và sẽ rất hạnh phúc. Như Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm hơn nhau 22 tuổi, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cách nhau 17 tuổi vừa chào đón con trai đầu lòng. Và không quên nhắc đến mối tình đẹp như mơ ở Việt Nam của ca sĩ Lý Hải và hot girl Minh Hà kém mình 16 tuổi, hay ca sĩ Bảo Thy và người chồng đại gia với đám cưới rình rang thu hút ngòi bút báo chí cuối năm 2019 vừa qua. Còn nhiều, nhiều nữa những mối tình trong đời thực khiến mọi người ngưỡng mộ và chúc phúc.

Tình yêu luôn đẹp mặc cho tuổi tác có cách xa nhau đến mấy. Trên thế giới này, không gì có thể ngăn cản tình yêu.

Chính vì lẽ đó, từ khi phim phát sóng, nhận được sự đồng cảm rất lớn từ khán giả. Chỉ số lượt xem online của “Yêu Tôi Đừng Nghĩ Quá Nhiều” lúc nào cũng nằm TOP 1. Rating trung bình 1,2 - 1,4% trên cả hai đài Bắc Kinh và Đông Phương.

Phim không chỉ thu hút vì nội dung, đề tài mới lạ, mà còn vì diễn xuất thực lực của Ảnh Đế Kim Mã Trần Kiến Bân. Một Tào Tháo ngạo nghễ trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010”, một hoàng đế Ung Chính đa nghi trong “Hậu cung Chân Hoàn Truyện”, và bây giờ là một Lý Hồng Hải luôn - sợ - bị - phụ - nữ - lừa - gạt trong tác phẩm ngôn tình hài hước “Yêu Tôi Đừng Nghĩ Quá Nhiều”.

Cùng sánh vai với Trần Kiến Bân trong phim là cô nàng 9X trẻ đẹp Lý Nhất Đồng qua vai nhà thiết kế Hạ Khả Khả, được khán giả Việt Nam biết đến qua vai diễn Hoàng Dung trong “Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017”.

Phim dài 40 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 25/6/2020.

