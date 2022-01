Mở cửa sổ lúc sáng sớm, người phụ nữ bị dọa sợ "mất hồn mất vía" khi thấy cảnh này

Khung cảnh ngoài cửa sổ khiến người phụ nữ bị dọa sợ "mất mật", lập tức gọi điện báo cảnh sát để xử lý.

Mới đây, vụ việc cô gái trẻ được giải cứu kịp thời sau khi mắc kẹt ngoài cửa sổ đang khiến cộng đồng mạng liên tục xôn xao. Theo đó, vào khoảng 7h25 phút sáng 16/1, một người sống trong căn hộ tầng 3 thuộc một khu chung cư tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang trong lúc đang nấu bữa sáng cho cả gia đình thì vô tình trông thấy cảnh tượng đáng sợ bên ngoài cửa sổ.

Đến khi nhìn kỹ, người phụ nữ phát hiện đó là một cô gái mặc áo trắng, bị treo ngược nên đầu dốc xuống dưới, hai tay buông thõng. Người này lại chính là hàng xóm của chị ở tầng 4. Thấy vậy, chị tức tốc gọi điện cho cảnh sát để giúp đỡ nạn nhân.

Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để giải cứu cô gái. May mắn, các nhân viên cứu hộ đã kịp thời đưa cô gái vào trong an toàn mà không gặp tổn hại nào.

Được biết, cô gái cùng bạn trai đã cùng ăn nhậu tại nhà vào đêm hôm trước. Do uống quá nhiều rượu, cô gái muốn ói nên đã mở cửa sổ tầng 4 ra nhưng không ngờ không may bị trượt chân ngã bên ngoài ban công. Rất may là chân cô đã kịp vướng vào dây phơi quần áo nên mới được giữ lại thay vì ngã thẳng xuống đấy.

Về phần người bạn trai, anh cũng say bí tỉ đến mức không biết "trời trăng" gì nên không hề biết về sự cố kinh hoàng của bạn gái mình.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý của cộng động mạng. Số đông đều không khỏi hốt hoảng trước tai nạn mà cô gái trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người còn lên tiếng chỉ trích việc uống rượu say đến "quên trời đất" của cặp đôi trên.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Cô gái đúng phước lớn mạng lớn, lần sau đừng có dại dột uống say nữa đấy nhé"; "Cặp đôi này quả là 'ngưu tầm mưu, mã tầm mã', bạn gái suýt mất mạng là chàng trai không biết gì"; "Cô gái phải cảm ơn hàng xóm vì đã phát hiện và giúp đỡ, nếu không thì không dám tin chuyện gì sẽ xảy ra"; "Nguy hiểm quá, bởi vậy xin mọi người đừng bao giờ uống say nữa".

